Life

Έρρικα Πρεζεράκου: Το συγκινητικό μήνυμα για την 7χρονη Αναστασία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η μάχη με τον καρκίνο που δίνει η επτάχρονη ανιψιά της αθλήτριας

Τον δικό της Γολγοθά συνεχίζει να ανεβαίνει τους τελευταίους μήνες η μόλις επτά ετών ανιψιά της Έρρικας Πρεζεράκου, Αναστασία, η οποία δίνει μάχη με ένα σπάνιο και επιθετικό είδος καρκίνου.

Η γνωστή αθλήτρια έχει καθημερινή επαφή με την οικογένειά της και μαθαίνει όλα όσα συμβαίνουν με την υγεία της Αναστασίας στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Σε χθεσινή της ανάρτηση μάλιστα, η Έρρικα Πρεζεράκου ζήτησε από τους followers της να κάνουν μια προσευχή για την 7χρονη ανιψιά της.

Η ίδια δημοσίευσε στα instastories ένα στιγμιότυπο από το εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα στη Μήλο και έγραψε: «Προσευχήσου για τα πράγματα που αγαπάς #anastasia».

Διαβάστε περισσότερα στο fthis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Χρήστος Παππάς: Στις φυλακές Δομοκού ο υπαρχηγός της Χρυσής Αυγής

Πανελλήνιες 2021: Βαθμολογίες με... sms - Πότε θα ανακοινωθούν

Euro 2020: Με στόχο το Γουέμπλεϊ...