Life

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: βαρύ πένθος για τον ηθοποιό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δύσκολες ώρες για τον ηθοποιό και την οικογένεια του, που αποχαιρετούν για πάντα ένα πολύ αγαπημένο πρόσωπο.

Πάρα πολύ δύσκολες ώρες βιώνει ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης καθώς έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος του πατέρας.

Την δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο γνωστός ηθοποιός αποχαιρέτησε τον πατέρα του ποστάροντας δύο φωτογραφίες.

Διαβάστε περισσότερα στο fthis.gr