Κοινωνία

Λεωφορεία: Καθημερινές στάσεις εργασίας στην Αθήνα

Απόφαση των εργαζομένων σε ΟΑΣΑ και ΟΣΥ. Τι ζητούν. Αναλυτικά οι ώρες των κινητοποιήσεων

Χρονικό περιθώριο έως την Δευτέρα 5 Ιουλίου δίνουν οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΑ και την ΟΣΥ (Οδικές Συγκοινωνίες) για να σταματήσει να προγραμματίζει διακεκομμένες βάρδιες για τους οδηγούς, διαφορετικά το Συνδικάτο Εργαζομένων θα προχωρήσει σε καθημερινές 5ωρες στάσεις εργασίας στα Λεωφορεία αρχής γενομένης από την Τρίτη 6 Απριλίου.

Σύμφωνα με την απόφαση της έκτακτης συνεδρίασης του Συνδικάτου, οι εργαζόμενοι καλούνται να μη δουλεύουν με διακεκομμένο ωράριο ή να εργάζονται στα ρεπό τους έως και την προσεχή Δευτέρα, ενώ εάν και στον προγραμματισμό της Τρίτης υπάρχουν οι λεγόμενες «κατσαρές» βάρδιες, από την Τρίτη 5 Ιουλίου έως και την Παρασκευή 9 Ιουλίου, θα πραγματοποιούνται καθημερινά στάσεις εργασίας μεταξύ 12:00 – 17:00.

