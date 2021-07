Οικονομία

Απάτη στον ΕΟΠΥΥ: Ελεύθεροι οι 13 κατηγορούμενοι

Περιοριστικοί όροι μόνο σε τρεις απο τον ανακριτή οικονομικού εγκλήματος

Ελεύθεροι έφυγαν, μετά την σημερινή απολογία τους, σε ανακριτή οικονομικού εγκλήματος, οι 13 κατηγορούμενοι για την υπόθεση απάτης στον ΕΟΠΥΥ, η οποία ήρθε στο φως έπειτα από έρευνα της οικονομικής αστυνομίας.

Μάλιστα ανακριτής και εισαγγελέας επέβαλαν μόνο σε τρεις εκ των κατηγορουμένων περιοριστικούς όρους (φέρονται ως βασικοί κατηγορούμενοι της υπόθεσης), ενώ όλοι οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς να τους επιβληθεί κανένας όρος.

Σε δήλωσή του, ο δικηγόρος Αλέξης Κούγιας, ο οποίος ανέλαβε την υπεράσπιση κατηγορουμένων της υπόθεσης, έκανε λόγο για συλλήψεις με «ανύπαρκτα αποδεικτικά στοιχεία»:

Όπως είναι γνωστό, το δικηγορικό μας γραφείο ανέλαβε την υπεράσπιση των φερομένων από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας και από τον ΕΟΠΥΥ ως διευθυντών – αρχηγών εγκληματικής οργάνωσης μαζί με τους υπαλλήλους τους, οι οποίοι, κατά τους καταγγέλλοντες, ήταν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και αντιμετώπιζαν τις κατηγορίες της διεύθυνσης και της ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της κακουργηματικής απάτης εις βάρος του ΕΟΠΥΥ, της νομιμοποιήσεως εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (ξεπλύματος) και της παράβασης του νόμου περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Από την πρώτη στιγμή ο κ. Αλέξιος Κούγιας και οι δικηγόροι του γραφείου μας διαπίστωσαν ότι αυτή η υπόθεση, η οποία παρανόμως ήρθε στη Δικαιοσύνη με τη διαδικασία του αυτοφώρου, ήταν μια ιδιαίτερα διογκωμένη υπόθεση με ανύπαρκτα αποδεικτικά στοιχεία, η οποία δεν θα άντεχε στην επεξεργασία της κατά το στάδιο της τακτικής ανακρίσεως ούτε από Εισαγγελείς ούτε από τακτικούς Δικαστές.

Σήμερα ο επικεφαλής του Τμήματος Γνωμοδοτήσεων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Εισαγγελέας κ. Ελευθεριάνος και η Ανακρίτρια Διαφθοράς, μέχρι πρότινος Πρόεδρος Πρωτοδικών και ήδη Εφέτης κα Σιδέρη, με ομόφωνη απόφασή τους αποφάσισαν να αφήσουν ελεύθερους και τους 13 κατηγορουμένους και να επιβάλουν περιοριστικούς όρους μόνο σε τρεις, αποδεικνύοντας έτσι ότι αυτή η ατυχής επιλογή των τελευταίων ετών να δημιουργούνται εντυπωσιακές δικογραφίες με εντυπωσιακές διώξεις εις βάρος αθώων πολιτών (πχ περίπτωση Ριχάρδου) δεν είναι δυνατόν να μεταβληθεί σε καθεστώς, να αντέξει τη βάσανο της Τακτικής Δικαιοσύνης και να δημιουργείται με αυτήν ένα κλίμα ανασφάλειας των Ελλήνων πολιτών έναντι των διωκτικών αρχών που είναι καταστροφικό για μια δημοκρατία, όπως η Ελληνική, όπου οι διωκτικές αρχές υποτάσσονται στη Δικαιοσύνη και δεν πρέπει να προσπαθούν να την ποδηγετήσουν, πολλές φορές καθοδηγούμενες από τους πολιτικούς τους προϊσταμένους.

