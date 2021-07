Τοπικά Νέα

Λαμία: Στη φυλακή γιος που ξυλοκοπούσε τη μητέρα του

Στη φυλακή οδηγήθηκε 41χρονος που ξυλοκόπησε τη μητέρα του, η οποία μεταφέρθηκε με τραύματα στο νοσοκομείο. Η συνολική ποινή σε βάρος του γιου φτάνει τα 3 χρόνια και 10 μήνες χωρίς δυνατότητα αναστολής.

Πριν από λίγες ημέρες, συγκεκριμένα την περασμένη Δευτέρα, γείτονες άκουσαν τις φωνές 64χρονης την οποία ξυλοκοπούσε ο 41χρονος γιος της.

Στη συνέχεια, ειδοποιήθηκαν οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης και του ΑΤ Λαμίας που έφτασαν στο σπίτι και βρήκαν τη γυναίκα βαριά τραυματισμένη.

Μάλιστα, ο 41χρονος άνοιξε την πόρτα στους αστυνομικούς και ισχυρίστηκε ότι η μητέρα του είχε πέσει μόνη της στο μπάνιο πριν από τρεις ημέρες.

Η άτυχη γυναίκα διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας για παροχή βοήθειας και εκεί ο γιατρός βεβαίωσε ότι τα τραύματα ήταν σαφώς πιο πρόσφατα. Τότε αποκάλυψε κι εκείνη στους αστυνομικούς ότι την είχε χτυπήσει ο γιος της και όχι μόνο μία φορά, ωστόσο τους δήλωσε ότι δεν επιθυμεί την ποινική του δίωξη.

Δυστυχώς δεν ήταν η πρώτη φορά που συνέβαινε κάτι τέτοιο. Ήδη από τον περασμένο Μάιο, είχε βγει εισαγγελική διάταξη με τον περιοριστικό όρο ο 41χρονος να μην πλησιάζει το σπίτι αλλά και γενικότερα τη μητέρα του, σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων, ωστόσο ο ίδιος έμενε το τελευταίο διάστημα μαζί της.

Προσήχθη στο Αστυνομικό Τμήμα όπου και συνελήφθη, ενώ κρατήθηκε στο πλαίσιο του αυτοφώρου που προγραμματίστηκε για το μεσημέρι της Τετάρτης.

Για την ηλικιωμένη γυναίκα, εξετάζεται η δυνατότητα εισαγωγής της στο Παράρτημα ΑμεΑ Φθιώτιδας στο Δομοκό, καθώς είναι κακοποιημένη και εξαιρετικά ταλαιπωρημένη και χρειάζεται φροντίδα. Όσοι γνωρίζουν την ιστορία της κάνουν λόγο για μια ευτυχισμένη οικογένεια μέχρι τη μέρα - πριν από αρκετά χρόνια - που έχασε τον σύζυγό της. Έκτοτε όλα άλλαξαν και κυρίως η συμπεριφορά του γιου της...

Πηγή: lamiareport.gr

