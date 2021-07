Euro 2020: Η Ισπανία πήρε στα πέναλτι την πρόκριση (βίντεο)

Αθλητικά

Θρίλερ στην Αγία Πετρούπολη στην αναμέτρηση της Ισπανίας με την Ελβετία

Με «ήρωα» τον Ουνάι Σιμόν, ο οποίος απέκρουσε τις εκτελέσεις των Σαρ και Ακάνζι από τα έντεκα μέτρα, η Ισπανία επικράτησε της Ελβετίας στον πρώτο προημιτελικό του Euro 2020, με 3-1 στη διαδικασία των πέναλτι (1-1 κανονικός αγώνας και παράταση) και προκρίθηκε στην ημιτελική φάση, όπου θα αντιμετωπίσει στις 6 Ιουλίου τον νικητή του ζευγαριού Ουκρανία-Αγγλία στο Wembley του Λονδίνου.

Άντεξαν οι Ελβετοί παίζοντας με δέκα παίκτες από το 81’ και με τις καταπληκτικές επεμβάσεις του Γιάν Ζόμερ έφτασαν ως τα πέναλτι, όμως οι Ισπανοί (που έχασαν τα... άχαστα στην παράταση) ήταν πιο ψύχραιμοι απ’ την άσπρη βούλα και πήραν τη μεγάλη πρόκριση.

Το ματς

Με το «καλησπέρα» οι Ισπανοί απέκτησαν την κατοχή της μπάλας, έπαιξαν στο…μισό γήπεδο τους Ελβετούς και επεδίωξαν να ξεκλειδώσουν την πολυπρόσωπη άμυνά τους.

Οι «Φούριας Ρόχας» κατάφεραν να βρουν το δρόμο προς τα δίχτυα, προτού ζεσταθούν καλά, καλά, οι μηχανές των δύο ομάδων και με την τύχη να τους χαμογελά με τη βοήθεια της.

Αυτογκόλ του Ζακάρια

Ο Τζόρντι Άλμπα επιχείρησε ευθύβολο σουτ έξω από την μεγάλη περιοχή, η μπάλα κόντραρε στον Ζακάρια και αιφνιδίασε τον Ζόμερ που έμεινε «άγαλμα» (0-1).

Το γρήγορο γκολ της ομάδας του Λουίς Ενρίκε δεν άλλαξε το σκηνικό του ματς.

Οι Ισπανοί εξακολοθούσαν να έχουν τον απόλυτο έλεγχο και πολύ περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια τους, την ώρα που οι Ελβετοί παρέμεναν σε παθητικό ρόλο, ενώ έχασαν λόγω τραυματισμού τον Εμπολό (στο 24΄) με τον Βάργκας να παίρνει την θέση του.

Η μπάλα δύσκολα έφτανε στον Σεφέροβιτς, ενώ ο Ζούμπερ, δεν ήταν όσο απειλητικός υπήρξε σε προηγούμενα ματς.

Η Ισπανία παρά την κατοχή μπάλας (έκλεισε το α΄ημίχρονο με ποσοστό 66%) είχε μόλις τρεις τελικές και δυσκολευόταν να πατήσει στην περιοχή του Ζόμερ.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο του α΄ημιχρόνου η Ελβετία προσπάθησε να φτάσει στην ισοφάριση μέσω στημένων φάσεων και δια αέρος (βλ. κεφαλιές) χωρίς επιτυχία.

Η Ισπανία κρατούσε το τιμόνι στα χέρια της, χωρίς όμως να ρισκάρει και να επιδιώκει με αξιώσεις να φτάσει στο δεύτερο γκολ που θα την έφερνε αγκαλιά με την πρόκριση.

Το διπλό…καμπανάκι της Ελβετίας

Η ομάδα του Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς έκανε αισθητή την παρουσία της «φλέρταρε» με την ισοφάρισε σε δύο περιπτώσεις στο β΄ημίχρονο.

Στο 56΄μετά από κόρνερ του Σακίρι ο Ζακάρι έπιασε κεφαλιά που έφυγε ελάχιστα έξω από το δεξί κάθετο δοκάρι κι έτσι έχασε την ευκαιρία να εξιλεωθεί για το αυτογκόλ του α΄ημιχρόνου.

Νέα χαμένη ευκαιρία για τους Ελβετούς στο 64΄. Ο Βάργκας με ωραία πάσα έβγαλε τον Ζούμπερ σε θέση βολής με τον Σιμόν να απομακρύνει σωτήρια.

Φρόιλερ μοιράζει,Σακίρι εκτελεί (1-1)

Ό,τι δεν κατάφεραν οι Ελβετοί στις δύο προηγούμενες φάσεις, το πέτυχαν στο 68΄. Μετά από κακή συνεργασία των Πάου Τόρες και Λαπόρτ η μπάλα έφτασε στον Φρόιλερ ο οποίος έδωσε…έτοιμο γκολ στον Σακίρι που με κοντινό πλασέ βρήκε δίχτυα (1-1) και τιμώρησε τους Ισπανούς για τον άστοχο τρόπο διαχείρισης του παιχνιδιού.

Αποβολή Φρόιλερ

Η Ελβετία «έχασε» τον Φρόιλερ στο 77΄με αυστηρή απευθείας κόκκινη κάρτα για μαρκάρισμα στον Μορένο, με τους Ισπανούς να αποκτούν το αριθμητικό πλεονέκτημα στην τελική ευθεία του ματς.

Στα τελευταία λεπτά του αγώνα οι «Φούριας Ρόχας» έχοντας και παίκτη παραπάνω στο χορτάρι πίεσαν με στόχο να μην πάει το ματς στην παράταση, χωρίς όμως να πάρουν ρίσκο και να κατεβούν μαζικά στην αντίπαλη εστία.

Το 1-1 έμεινε μέχρι τέλος και οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στο έξτρα 30λεπτο της παράτασης.

«Φύλακας – άγγελος» ο Ζόμερ

Οι Ισπανοί μπήκαν στην παράταση με το μαχαίρι στα δόντια και με άκρως επιθετικές διαθέσεις κάνοντας την μία τελική μετά την άλλη.

Σε δύο περιπτώσεις (92΄- 101΄) ο Μορένο έχασε μεγάλες ευκαιρίες να τους δώσει το προβάδισμα με πλασέ από πλεονεκτική θέση. με τον Ζόμερ να απομακρύνει σωτήρια στη δεύτερη φάση.

Ο Ελβετός κίπερ είπε "όχι" και σε...φαρμακερό σουτ του Ογιαρθάμπαλ στο 103΄.

Η πολιορκία των Ισπανών συνεχίστηκε με τον Όλμο σε δύο φάσεις (111΄-112΄) να μην σκοράρει με σουτ μέσα από την μεγάλη περιοχή και το παιχνίδι να οδηγείται στη ρώσικη ρουλέτα των πέναλτι.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΝΑΛΤΙ

Μπουσκέτς. Δοκάρι.

Γκαβράνοβιτς. Γκολ. 1-0 η Ελβετία.

Όλμο. Γκολ. 1-1 η Ισπανία.

Σερ. Αποκρούει ο Σιμόν.

Ρόδρι. Αποκρούει ο Ζόμερ.

Ακάντζι. Αποκρούει ο Σιμόν.

Μορένο. Γκολ. 1-2 η Ισπανία

Βάργκας. Άουτ.

Ογιορθάμπαλ. Γκολ 1-3 η Ισπανία προκρίθηκε και θ' αντιμετωπίσει στο «Γουέμπλεϊ» τον νικητή του ματς ανάμεσα στο Βέλγιο και την Ιταλία.

