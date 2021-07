Υγεία - Περιβάλλον

Πατούλης - Κικίλιας: Νοσοκομείο στην ανατολική Αττική ζήτησε ο Περιφερειάρχης

Τι είπε για την χρηματοδότηση κατασκευής στον Υπ. Υγείας. Τι συζήτησαν για τις προσλήψεις, τις δομές υγείας και το ΕΣΥ.

Οι βασικοί άξονες των δράσεων που σχεδιάζει η Περιφέρεια Αττικής με στόχο την καλύτερη και αποτελεσματικότερη υγειονομική θωράκιση της Αττικής, στο πλαίσιο του νέου ΠΕΠ Αττικής 2021-2027, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη με τον Υπ. Υγείας Β. Κικίλια, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Υπ. Υγείας. Στη συνάντηση μετείχε και ο Προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δ. Δρόσης.

Ειδικότερα ο κ. Πατούλης ανέπτυξε στον Υπουργό Yγείας το σχεδιασμό της Περιφέρειας για τη νέα προγραμματική περίοδο στον τομέα της υγείας, με έμφαση στην ενίσχυση των δομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας με εξοπλισμό, νέα κτίρια, κλινικές και τμήματα, τη δημιουργία νέων κέντρων Υγείας, αστικού τύπου στα πρότυπα του Κέντρου Υγείας Κερατσινίου, την ενίσχυση των δομών πρόληψης και προσυμπτωματικού ελέγχου, αλλά και την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε ηλικιωμένους ή και κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών.

Επίσης στο σχέδιο του ΠΕΠ Αττικής για το νέο ΕΣΠΑ περιλαμβάνoνται και δράσεις που σχετίζονται με την προστασία της ψυχικής υγείας, αλλά και τις εξαρτήσεις.

Όπως επισήμανε ο κ. Πατούλης, η Περιφέρεια Αττικής έχοντας εξασφαλίσει σημαντικά κονδύλια μέσω του στόχου πολιτικής 4 του νέου ΕΣΠΑ, θα συνδράμει στο πλαίσιο και στο βαθμό που της αναλογεί στη χρηματοδότηση των σχετικών έργων καθώς και στην υλοποίησή τους όπου αυτό συμφωνηθεί με το Υπουργείο Υγείας.

Παράλληλα στο πλαίσιο της σημερινής συζήτησης ο Περιφερειάρχης παρουσίασε στον κ. Κικίλια την πρόοδο του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και συγκεκριμένα έγινε αναφορά στο κέντρο υγείας Κερατσινίου το οποίο έχει ολοκληρωθεί, καθώς επίσης και στους εξοπλισμούς των Μονάδων Υγείας, οι οποίοι χρηματοδοτούνται είτε από πόρους της περιφέρειας είτε από πόρους του ΕΣΠΑ.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε, κατά τη συζήτηση, ο κ. Πατούλης στην ανάγκη δημιουργίας νοσοκομείου στην Ανατολική Αττική, ένα πάγιο αίτημα πολιτών και των τοπικών αρχών της περιοχής όπως τόνισε, επισημαίνοντας πως η Περιφέρεια, αναγνωρίζοντας τη σημασία του έργου έχει τη βούληση να εξασφαλίσει τα σχετικά κονδύλια από το ΕΣΠΑ, καθώς επίσης και να βοηθήσει στην ωρίμανσή του με την υλοποίηση μελετών και την χρηματοδότησή τους.

Τέλος ο Περιφερειάρχης εστίασε στη σημασία ενίσχυσης των πολιτικών πρόληψης, κάνοντας αναφορά στο ρόλο των ΚΕΠ υγείας προς αυτή την κατεύθυνση. Όπως υπογράμμισε αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο στον τομέα του προσυμπτωματικού ελέγχου και μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά με τις σχετικές δράσεις του Υπουργείου Υγείας.

Σε δηλώσεις του ο Υπουργός Υγείας και ο Περιφερειάρχης Αττικής επισήμαναν τα εξής:

B. ΚΙΚΙΛΙΑΣ-Υπ. ΥΓΕΙΑΣ: "Είχα τη χαρά σήμερα να υποδεχτώ στο Υπουργείο Υγείας τον Περιφερειάρχη Αττικής, Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και φίλο μου, Γιώργο Πατούλη για να συζητήσουμε το νέο ΠΕΠ Αττικής που έχει να κάνει με τα θέματα της Υγείας. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου, οι Υγειονομικές Περιφέρειες, οι δομές Υγείας σε όλα τα επίπεδα - τα Νοσοκομεία, οι δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και Ψυχικής Υγείας- έχουν δουλέψει και έχουν συλλέξει ανά Μονάδα Υγείας τις ανάγκες τις οποίες υπάρχουν και που θα επεξεργαστεί και η Περιφέρεια. Θέλουμε να είμαστε οργανωμένοι και έτοιμοι με βάση τα πλάνα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας της νέας εποχής και με βάση τις ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί μέσα στην τεράστια υγειονομική κρίση της πανδημίας, με «αιχμή του δόρατος» την Πρόληψη και τις πολιτικές της Δημόσιας Υγείας. Φυσικά η ισχύς είναι εν τη ενώσει και η συνεργασία είναι δεδομένη".

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: "Είχα τη χαρά και την τιμή να συναντηθώ με τον Υπ. Υγείας και φίλο Βασίλη Κικίλια, προκειμένου να του παρουσιάσω το σχεδιασμό της Περιφέρειας στον τομέα της υγείας στο πλαίσιο του νέου ΠΕΠ Αττικής, του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Αττικής 2021-27. Στόχος μας να δρομολογήσουμε τη χρηματοδότηση σειράς δράσεων, έργων και υποδομών που θα ενισχύσουν ακόμα περισσότερο τη στρατηγική του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργού συγκεκριμένα. Ήδη οι υπηρεσίες μας εργάζονται πάνω σε αυτό το σχέδιο και νομίζω ότι υπάρχουν σημαντικές προοπτικές, προκειμένου στο μέλλον το Εθνικό Σύστημα Υγείας, να αναβαθμιστεί τεχνολογικά και να εκσυγχρονιστεί. Στο επίκεντρο του σχεδιασμού μας είναι οι στρατηγικές για την ενίσχυση της πρόληψης, της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και της νοσοκομειακής περίθαλψης, για να έχουμε αυτό το Εθνικό Σύστημα Υγείας, που οραματίζονται και θέλουν οι πολίτες. Είμαι αισιόδοξος για το μέλλον, ευχαριστώ πολύ τον Υπουργό Υγείας για τη συνεργασία. Προχωράμε".

