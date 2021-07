Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες: ο Ιακωβίδης πάει Τόκιο από... καραμπόλα!

Πως έγινε εφικτό να μετάσχει τελικώς στους Αγώνες. Χαρμόσυνα νέα έφτασαν την Παρασκευή στην Αθήνα από την Παγκόσμια Ομοσπονδία.

Οριστικοποιήθηκε η πρόκριση του Θόδωρου Ιακωβίδη (κατ. 96 κ.) στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, μετά την επιστολή που έστειλε την Παρασκευή (02/07) η Παγκόσμια Ομοσπονδία Άρσης Βαρών στην ΕΟΑΒ.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ήταν πρώτος αναπληρωματικός στη λίστα της παγκόσμιας ομοσπονδίας στην κατηγορία των 96 κιλών κι ευνοήθηκε από την απόφαση της κυβέρνησης της Σαμόα, να απαγορεύσει στους τρεις αθλητές της στην άρση βαρών να συμμετάσχουν στους Αγώνες του Τόκιο (απ’ τη στιγμή που διαμένουν μόνιμα στη χώρα) λόγω των μέτρων προστασίας από τον κορονοϊό.

Τα χαρμόσυνα νέα έφεραν πολύ μεγάλη ικανοποίηση στις τάξεις της ελληνικής Άρσης Βαρών κι ο Θοδωρής Ιακωβίδης σφράγισε τη συμμετοχή του στο Τόκιο, εκπροσωπώντας την Ελλάδα για δεύτερη συνεχόμενη φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

