Κοινωνία

Πάτρα: μαχαιρώματα στο κέντρο της πόλης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αιματηρή κατάληξη είχε η απόπειρα ληστείας σε βάρος νεαρών. Ανθρωποκυνηγητό της Αστυνομίας για τους δράστες.

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο κέντρο της Πάτρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη διασταύρωση των οδών Αγίου Νικολάου και Ρήγα Φεραίου, στο κέντρο της πόλης, μια ομάδα Ρομά επιτέθηκε στην περιοχή του σταθμού του ΟΣΕ σε δύο αλλοδαπούς φοιτητές, για να τους κλέψουν.

Οι αλλοδαποί φοιτητές τους κυνήγησαν και όταν οι Ρομά έφθασαν στη Ρήγα Φεραίου ένας εξ αυτών έβγαλε αιχμηρό αντικίμενο και χτύπησε στο κεφάλι τον έναν φοιτητή με αποτέλεσμα να βρεθεί αιμόφυρτος στο έδαφος.

Στο σημείο έσπευσε δικυκλιστής του ΕΚΑΒ που ειδοποιήθηκε από περαστικούς.

Ο δράστης φέρεται να διέφυγε με αυτοκίνητο προς την περιοχή του Φάρου.

Σε εξέλιξη είναι οι αστυνομικές έρευνες.

Πηγή: thebest.gr





Ειδήσεις σήμερα:

Παναγία Σουμελά: τουρκικό σόου για την ανακαίνιση της Μονής (βίντεο)

Γλυκά Νερά: τα “ύποπτα δρομολόγια για ναρκωτικά” και η απάντηση του συζυγοκτόνου στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Απάτη στον ΕΟΠΥΥ: Ελεύθεροι οι 13 κατηγορούμενοι