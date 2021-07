Τεχνολογία - Επιστήμη

Sputnik V: Η Σλοβακία “γύρισε” τα εμβόλια στην … Ρωσία!

Γιατί η Μόσχα αναγκάστηκε να αγοράσει ότι… πούλησε προ μηνών στην Σλοβακία. Ποιον ρόλο έπαιξε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων.

Η Σλοβακία πούλησε τα περισσότερα εμβόλια Sputnik V στη χώρα προέλευσής τους, τη Ρωσία, καθώς το ενδιαφέρον των πολιτών ήταν πολύ χαμηλό και η κυβέρνηση δίσταζε επί μήνες να τα χρησιμοποιήσει, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο σκεύασμα δεν έχει εγκριθεί από τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές.

Μια εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας είπε ότι οι αρχές έστειλαν πίσω τις 160.000 από τις 200.000 δόσεις που παρέλαβαν τον Μάρτιο, έναντι 9,95 δολαρίων τη δόση, όση ήταν και η τιμή αγοράς.

Το εγχείρημα της Σλοβακίας με το εμβόλιο Sputnik V αποδείχθηκε πολιτικό φιάσκο για τον τότε πρωθυπουργό Ίγκορ Μάτοβιτς, ο οποίος αγόρασε το σκεύασμα χωρίς να ενημερώσει προηγουμένως τους κυβερνητικούς εταίρους του, που διαφωνούσαν. Αναγκάστηκε στη συνέχεια να παραιτηθεί αλλά επέστρεψε στη νέα κυβέρνηση, ως υπουργός Οικονομικών.

Ο οργανισμός φαρμάκων της Σλοβακίας SUKL αρνήθηκε να εκδώσει κάποια σύσταση για τη χρήση του Sputnik V, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα από την παρασκευάστρια εταιρεία. Η κυβέρνηση επέτρεψε τελικά, τον περασμένο μήνα, τη χρήση του εμβολίου για όσους το προτιμούσαν από τα υπόλοιπα (που έχουν την έγκριση της ΕΕ) αλλά το ενδιαφέρον των πολιτών ήταν πολύ χαμηλό. Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε σήμερα ότι 10.500 Σλοβάκοι έκαναν την πρώτη από τις δύο δόσεις και άλλοι 8.000 είναι στη λίστα αναμονής. Την περασμένη εβδομάδα είχε γνωστοποιήσει ότι θα πουλούσε ή θα δώριζε τα αδιάθετα εμβόλια, καθώς πλησίαζε η ημερομηνία λήξης τους.

Ο Μάτοβιτς σχεδίαζε αρχικά να αγοράσει 2 εκατομμύρια δόσεις του Sputnik V, σε μια χρονική περίοδο που καθυστερούσαν οι παραδόσεις των υπόλοιπων, εγκεκριμένων εμβολίων.

Η Σλοβακία είναι η δεύτερη χώρα της ΕΕ που χρησιμοποίησε το Sputnik V, μετά την Ουγγαρία.

