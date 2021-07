Πολιτική

Τσίπρας: ο Μητσοτάκης γύρισε την Ελλάδα δέκα χρόνια πίσω

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ολομέτωπη επίθεση στην Κυβέρνηση, κατηγορώντας για καλλιέργεια διχαστικού κλίματος, εξαπέλυσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Τι είπε για τα εργασιακά

«Σήμερα που ξανανταμώνουμε, έχω την αίσθηση πως είναι σα να κάνουμε μια νέα αρχή», είπε ο Αλέξης Τσίπρας ανοίγοντας με την ομιλία του στο Κατράκειο Θέατρο της Νίκαιας την συνεδρίαση της Προγραμματικής Συνδιάσκεψης του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Σημείωσε ότι η προγραμματική συνδιάσκεψη πρέπει να είναι μια «νέα αρχή για το κόμμα μας, η απαρχή μιας νέας πορείας προς στο λαό, η απαρχή μιας μάχης με μοναδικό στόχο που σας καλώ να συνομολογήσουμε σήμερα: να νικήσουμε την κυβέρνηση της Δεξιάς του κ. Μητσοτάκη», «την πιο ακραία αντιλαϊκή και σκληρά συντηρητική κυβερνητική πολιτική», παντού μέσα στην κοινωνία και στην κάλπη των εκλογών, όπως είπε, «όποτε κι αν αυτές στηθούν και δεν θα αργήσει η ώρα». Αυτό «για να επιστρέψει η πατρίδα μας στο δρόμο της δικαιοσύνης», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, προσθέτοντας ότι τα όπλα για να γίνει αυτό είναι «το πρόγραμμα μας».

'Άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση που «συνεχίζει απρόσκοπτα την εφαρμογή ενός σκληρά αντιλαϊκού προγράμματος που βάλει ευθέως εναντίον της εργασίας, εναντίον της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, εναντίον του δημόσιου συμφέροντος, εναντίον της κοινωνίας». Την κατηγόρησε για αποτυχία σε όλα τα κρίσιμα μέτωπα μέσα στην πανδημία, αντιφάσεις, παλινωδίες, ψέματα, αλληλοαναιρέσεις μεταξύ υπουργών, «καταστροφική διαχείριση, από έναν πρωθυπουργό που αντί να αξιοποιήσει τη στήριξη της αντιπολίτευσης και των πολιτών προκειμένου να προετοιμάσει τη χώρα για τη μάχη της πανδημίας που ήταν μπροστά, την αξιοποίησε για εδραιώσει με δόλια μέσα τα πολιτικά του συμφέροντα».

Συνεχίζοντας τα «πυρά» προς τον κ. Μητσοτάκη, μίλησε για: πρωτοφανή αυταρχισμό, lockdown στη Δημοκρατία και το Κοινοβούλιο, ωμή βία ενάντια σε νέους και νέες, απευθείας αναθέσεις, ρουσφέτια, πλουτισμό ημέτερων και κολλητών, μίσος για τη νέα γενιά «με τον αποκλεισμό 25.000 νέων από τα ΑΕΙ για να γίνουν πελατεία των κολεγίων, με την κατάργηση του 8ωρου, με τη διαρκή στοχοποίηση τους ως δήθεν υπεύθυνους για εξάπλωσης της πανδημίας, με την ταπεινωτική απόπειρα εξαγοράς τους, λες και εξαγοράζεται η στάση ευθύνης και αλληλεγγύης του εμβολιασμού, που στηρίξαμε από την πρώτη στιγμή και συνεχίζουμε να στηρίζουμε».

Υποστήριξε ότι η επόμενη μέρα «έχει ακόμα χειρότερα. Όπως είπε: «εργασιακό τοπίο χωρίς δικαιώματα, με απλήρωτες υπερωρίες και σπαστά ωράρια. Έχει τη μεγάλη ληστεία των επικουρικών συντάξεων. Και φυσικά το μεγάλο φαγοπότι με τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης για τη γνωστή κάστα των φίλων και εκλεκτών της κυβέρνησης».

Ο πρώην πρωθυπουργός είπε ότι η κυβέρνηση παρέλαβε μια χώρα που πατούσε ξανά γερά στα πόδια της και τη γύρισαν δέκα χρόνια πίσω και πως γι' αυτό γνωρίζουν ότι «ο μόνος τρόπος για να επιβιώσουν είναι να επικρατήσει παντού η απογοήτευση και ο διχασμός». Μίλησε για «καθεστωτική δυστοπία» που δεν αξίζει στη σύγχρονη Ελλάδα, για να υπογραμμίσει ότι «η πολιτική Μητσοτάκη πρέπει να ηττηθεί και η κυβέρνηση αυτή -είναι καθήκον μας- πρέπει να φύγει, το συντομότερο δυνατό, όσο πιο γρήγορα τόσο το καλύτερο».

ΝΔ: Ο Τσίπρας δεν έχει αντιληφθεί τίποτα από αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία δύο χρόνια στη χώρα

«Αν απέδειξε κάτι με το σημερινό παραλήρημά του, επαναλαμβάνοντας όλα τα απίθανα που έχει πει τους τελευταίους μήνες, ο κ. Τσίπρας, είναι ότι δεν έχει αντιληφθεί τίποτα από αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία δύο χρόνια στη χώρα», είναι το σχόλιο της ΝΔ για την αποψινή ομιλία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα.

Το κυβερνών κόμμα προσθέτει: «Ζει σε μια δική του εικονική πραγματικότητα και βλέπει παντού εικόνες καταστροφής, τις οποίες κρύβουν σκοτεινές δυνάμεις από τους πολίτες, οι οποίοι επίσης παραπλανημένοι δεν αντιλαμβάνονται τι πραγματικά συμβαίνει. Ο κ.Τσίπρας μάλιστα έφθασε στο σημείο, υπερασπιζόμενος τον κ.Πολάκη να καταγγείλει τη ΝΔ ότι βρίσκεται πίσω από το μπλοκάρισμά του λογαριασμού του στα social media. Προφανώς του διαφεύγει ότι ο τελευταίος λογαριασμός που η ΝΔ θα ήθελε ποτέ να μπλοκαριστεί, είναι αυτός του κ.Πολάκη (για ευνόητους λόγους).».

Ειδήσεις σήμερα:

Έρρικα Πρεζεράκου: Το συγκινητικό μήνυμα για την 7χρονη Αναστασία

Γλυκά Νερά: τα “ύποπτα δρομολόγια για ναρκωτικά” και η απάντηση του συζυγοκτόνου στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Χρήστος Παππάς: η 52χρονη, η καταδίκη και τα σημειώματα αγάπης