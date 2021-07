Τοπικά Νέα

Κρήτη - Γαλλίδα τουρίστρια: Τα σενάρια για το θάνατό της (εικόνες)

Απαντήσεις αναμένονται από την ιατροδικαστική εξέταση στο πτώμα της Βιολέτ

Απαντήσεις στα αίτια θανάτου της 29χρονης Γαλλίδας Βιολέτ Γκιγκανό, αναμένεται να δώσει, η ιατροδικαστική εξέταση ωστόσο από την πρώτη αυτοψία που πραγματοποίησε ο ιατροδικαστής διαπιστώθηκε πως η 29χρονη δεν έχει πέσει θύμα εγκληματικής ενέργειας.

Το πιθανότερο σενάριο είναι η 29χρονη να χάθηκε – καθώς βρέθηκε σε περιοχή εκτός μονοπατιού Ε4 – και να λιποθύμησε εξαιτίας του καύσωνα. Ακόμα βέβαια δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο του δυστυχήματος, δηλαδή η 29χρονη να γλίστρησε και να έπεσε ωστόσο από την πρώτη αυτοψία δεν φάνηκαν χτυπήματα από πτώση. Μην ξεχνάμε ότι εκείνες τις ημέρες επικρατούσαν συνθήκες καύσωνα με πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η 29χρονη ούσα αποπροσανατολισμένη και κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες καύσωνα, εξαντλήθηκε και χάθηκε. Εξετάζεται δηλαδή ότι ίσως η κοπέλα έχασε πλέον τις δυνάμεις της και αυτό την οδήγησε στη μοιραία κατάληξη. Να σημειωθεί ότι το σώμα της λόγω και των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούσαν αυτές τις ημέρες βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη.

Η νεαρή γυναίκα βρέθηκε πεσμένη ανάσκελα, ενώ από την πρώτη εικόνα δεν φαίνεται να είχε χτυπήματα ούτε από επίθεση, ωστόσο όπως αναφέραμε φως στις ακριβείς συνθήκες θανάτου της αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική έκθεση. Εκτιμάται πως η 29χρονη ακολούθησε ένα δύσβατο μονοπάτι, που συνδέει παράκτια την Παλαιόχωρα με το Ελαφονήσι, απ’ όπου εξέπεμψε και το τελευταίο στίγμα του κινητού της τηλεφώνου.

Πιθανό σενάριο είναι ότι η γυναίκα έκανε το μπάνιο της, έστειλε μια φωτογραφία στις 11:30 το πρωί της 24ης Ιουνίου στη μητέρα της και στη συνέχεια πήρε τον δρόμο της επιστροφής για εκεί που είχε αφήσει το αυτοκίνητό της. Η εξάντληση σε αυνδυασμό με την υψηλή θερμοκρασία φαίνεται να την αποπροσανατόλισαν με αποτέλεσμα να χάσει τον προορισμό της μπερδεύοντας το μονοπάτι της επιστροφής που θα την έβγαζε στο αυτόκινητό της.

Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου της, θα αποσαφηνιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση. Θα διαπιστωθεί αν η γυναίκα έχασε τη ζωή της από ενδεχόμενη πτώση ή αν κατέρρευσε από την εξάντληση και έχασε τη ζωή της αβοήθητη.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Η 29χρονη Γαλλίδα έφτασε μόνη της στα Χανιά στις 21 Ιουνίου, προκειμένου να απολαύσει ολιγοήμερες διακοπές.

Νοίκιασε ένα αυτοκίνητο και πήγε σε ξενοδοχείο της Παλαιόχωρας όπου είχε κλείσει τη διαμονή της. Στη συνέχεια άρχισε να κάνει βόλτες στην ευρύτερη περιοχή για να απολαύσει τα τοπία.

Η 29χρονη είχε σχεδόν καθημερινή «παρουσία» στα social media καθώς ανέβαζε φωτογραφίες και βίντεο από τις εξορμήσεις της στην περιοχή. Παράλληλα, είχε επικοινωνία με την οικογένειά της. Αυτά όμως συνέβησαν μέχρι τις 24 Ιουνίου. Έκτοτε τα ίχνη της χάθηκαν. Η οικογένειά της επιχείρησε να επικοινωνήσει μαζί της χωρίς όμως κάποιο αποτέλεσμα

Η 29χρονη είχε κανονίσει να αναχωρήσει στις 28 Ιουνίου ωστόσο ποτέ δεν πήγε στο ξενοδοχείο για να πάρει τα πράγματά της. Η οικογένειά της, με τη συνδρομή των Γαλλικών Αρχών, ενημέρωσαν την τοπική ΕΛ.ΑΣ. που ξεκίνησε αμέσως μία μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό της νεαρής τουρίστριας.

