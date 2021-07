Κοινωνία

Ταξίδι με πλοίο στα νησιά: Αλλάζουν όλα από 5 Ιουλίου

Υπό ποιες προϋποθέσεις θα επιτρέπεται η επιβίβαση επιβατών στα πλοία

Από τη Δευτέρα 05 Ιουλίου 2021, η επιβίβαση των επιβατών στα πλοία, καθώς και στα θαλάσσια ταξί από λιμάνια της ηπειρωτικής Ελλάδος προς τα νησιά και μεταξύ των νησιών επιτρέπεται εφόσον οι επιβάτες:

Έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, ή

Έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) εντός των τελευταίων σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου. Η αρνητική διάγνωση του εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR και του ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου rapid test αποδεικνύονται με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης, ή

Επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν. Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται οι ανήλικοι έως δώδεκα (12) ετών (γεννημένοι μετά την 1.7.2009), ενώ για τους ανήλικους από 12-18 ετών (γεννημένοι πριν τις 30.6.2009) η υποχρέωση καλύπτεται με βεβαίωση αρνητικού self test από τον κηδεμόνα.

Από τις ως άνω υποχρεώσεις εξαιρούνται:

Οι επιβάτες που μετακινούνται μεταξύ διαφορετικών Περιφερειακών Ενοτήτων για λόγους εργασίας σε καθημερινή βάση, οι οποίοι δύνανται να πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους και με διενέργεια εβδομαδιαίου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test),

Οι επιβάτες που μετακινούνται σε ακτοπλοϊκές συνδέσεις μεταξύ νήσων της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας, οι οποίοι δύνανται να πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους και με διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test), είτε σε εβδομαδιαία βάση, σύμφωνα με τα γενικώς ισχύοντα, είτε εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών πριν από την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου,

Οι επιβάτες που μετακινούνται στις πορθμειακές γραμμές Πέραμα-Παλούκια Σαλαμίνας, Πέραμα Μεγαρίδος-Φανερωμένη Σαλαμίνας, Ρίο-Αντίρριο, στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις από την ηπειρωτική Χώρα προς την Εύβοια, καθώς και στις πορθμειακές γραμμές Πόρου-Γαλατά Τροιζηνίας, Πούντα-Ελαφόνησος Λακωνίας και Τρυπητή-Αμμουλιανή Χαλκιδικής, οι οποίοι δύνανται να πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους και με διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) είκοσι τεσσάρων (24) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου.

Οι ανήλικοι από δώδεκα (12) έως δεκαεπτά (17) ετών οι οποίοι δύνανται να πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους και με διενέργεια εβδομαδιαίου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου.

Τονίζεται ότι η διαδικασία επιβίβασης στα πλοία θα πραγματοποιείται ως ακολούθως:



Όλοι οι επιβάτες θα πρέπει να φέρουν σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή τη βεβαίωση αρνητικής διάγνωσης του εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR ή του ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου rapid test ή το πιστοποιητικό νόσησης, όπως εξάγονται με τη μορφή ψηφιακού ή εκτυπωμένου αντιγράφου από την πλατφόρμα gov.gr

Δεκτές θα γίνονται επίσης οι βεβαιώσεις εμβολιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφιακό πιστοποιητικό COVID) καθώς και τρίτων χωρών.

Κατά την επιβίβαση στα πλοία των επιβατών που φέρουν τα πιο πάνω πιστοποιητικά/βεβαιώσεις θα διενεργείται ηλεκτρονικός έλεγχος πιστοποίησης αυτών από το πλήρωμα του πλοίου με την παρουσία και υπό την εποπτεία στελέχους της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής.

Παράλληλα, θα διενεργείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας των επιβατών με το έγγραφο ταυτότητας ή το διαβατήριο ή οιοδήποτε προβλεπόμενο έγγραφο που πιστοποιεί την ταυτότητα αυτών.

Σε κάθε περίπτωση, για την επιβίβαση των επιβατών από λιμάνια της ηπειρωτικής Ελλάδας προς τα νησιά και αντίστροφα, συμπληρώνεται υποχρεωτικά το Ερωτηματολόγιο Δήλωσης Υγείας πριν την Επιβίβαση που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 1 των μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19 στα επιβατηγά και επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές, τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής https://www.ynanp.gr/el/. καθώς και στην ιστοσελίδα https://sea.travel.gov.gr/

Για την αποφυγή καθυστερήσεων, παρακαλούνται οι επιβάτες να προσέρχονται στα λιμάνια για την επιβίβασή τους τουλάχιστον μια ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου.

