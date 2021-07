Κόσμος

Μεξικό: “Πύρινο μάτι” στον ωκεανό - Πυρκαγιά από διαρροή αερίου σε υποβρύχιο αγωγό (εικόνες)

Μεγάλες πορτοκαλί φλόγες που ξεπηδούν από το νερό μοιάζοντας με λιωμένη λάβα ονοματίστηκαν ως ένα «πύρινο μάτι» από χρήστες των social media.

Πυρκαγιά στην επιφάνεια του ωκεανού, δυτικά της χερσονήσου Γιουκατάν του Μεξικού, κατασβέστηκε νωρίς την Παρασκευή, ανακοίνωσε η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία Pemex, τονίζοντας πως διαρροή αερίου σε υποβρύχιο αγωγό προκάλεσε την πυρκαγιά, η οποία καταγράφηκε σε βίντεο που έγιναν viral στο διαδίκτυο.

Η πυρκαγιά χρειάστηκε περισσότερες από πέντε ώρες για να κατασβεστεί πλήρως, σύμφωνα με την πετρελαϊκή εταιρεία.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε μέσα σε υποβρύχιο αγωγό που συνδέεται με μια πλατφόρμα στο κοίτασμα Κου Μαλουμπ Ζάαπ, το πιο σημαντικό της Pemex, ανέφεραν τέσσερις πηγές στο Reuters.

?? Sobre el incendio registrado en aguas del Golfo de Mexico, en la Sonda de Campeche, a unos metros de la plataforma Ku-Charly (dentro del Activo Integral de Produccion Ku Maloob Zaap)



Tres barcos han apoyado para sofocar las llamas pic.twitter.com/thIOl8PLQo — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 2, 2021

Το Κου Μαλουμπ Ζάαπ βρίσκεται ακριβώς πάνω από τη νότια άκρη του Κόλπου του Μεξικού.

Η Pemex τόνισε ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί και πως η παραγωγή δεν επηρεάστηκε μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς περίπου στις 5:15 τα ξημερώματα, τοπική ώρα. Η πυρκαγιά είχε κατασβεστεί πλήρως μέχρι τις 10:30 το πρωί. Η Pemex, που έχει μακρό ιστορικό μεγάλων βιομηχανικών ατυχημάτων σε εγκαταστάσεις της, πρόσθεσε ότι έκλεισε τις βαλβίδες του αγωγού διαμέτρου 12 ιντσών.

Ο Άνχελ Καρισάλες, επικεφαλής της μεξικανικής ρυθμιστικής αρχής για την πετρελαϊκή ασφάλεια ASEA, επισήμανε στο Twitter ότι το συμβάν «δεν προκάλεσε καμία διαρροή». Δεν εξήγησε τι φλεγόταν στην επιφάνεια του νερού.

Από το Κου Μαλουμπ Ζάαπ παράγεται η μεγαλύτερη ποσότητα αργού πετρελαίου της Pemex, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 40% της ημερήσιας παραγωγής σχεδόν 1,7 εκατομμυρίων βαρελιών.

«Η στροβιλομηχανή των ενεργών εγκαταστάσεων παραγωγής του Κου Μαλουμπ Ζάαπ επηρεάστηκε από ηλεκτρική καταιγίδα και ισχυρές βροχοπτώσεις», υπογραμμίζεται σε γραπτή αναφορά της Pemex για το περιστατικό, που κοινοποίησε μια πηγή στο Reuters.

Εργαζόμενοι της εταιρείας χρησιμοποίησαν άζωτο για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά, προστίθεται στη γραπτή αναφορά. Η εταιρεία πρόσθεσε ότι θα διερευνήσει τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς.

