Χαλκιδική: Φωτιά στην Σιθωνία

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Στην "μάχη" και εναέρια μέσα.

(εικόνα αρχείου)

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στην Σιθωνία Χαλκιδικής και στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Παρθενώνας του δήμου Σιθωνίας. Η φωτιά δεν είναι δίπλα σε οικιστικό κομμάτι, σύμφωνα με την πυροσβεστική.

Νωρίς το πρωί του Σαββάτου ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς, την οποία έχουν οριοθετήσει.



Συγκεκριμένα, επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 28 οχήματα. Από αέρος συνδράμουν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Ενισχύονται οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παρθενώνας του δήμου Σιθωνίας Χαλκιδικής. Συνολικά θα επιχειρούν 105 #πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 28 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδράμουν οχήματα ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 3, 2021

Εν τω μεταξύ, υπό μερικό έλεγχο είναι οι φωτιές στην περιοχή Αμφιθέα Περάματος Ιωαννίνων, στην περιοχή Κλεισίδι στην Ποταμιά της Θάσου, στην περιοχή Κυπαρίσσια του δήμου Μεγαλόπολης και στο Κάτω Μαυρίκι Αχαΐας.

Επίσης, σύμφωνα με την πυροσβεστική, καλύτερη είναι η εικόνα από την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καλό Νερό του δήμου Κιλελέρ στη Λάρισα.

