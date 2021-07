Αθλητικά

Euro 2020 - Σπινατσόλα: Υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα

Η μεγάλη χαρά της Ιταλίας για την πρόκριση στους ημιτελικούς μετριάστηκε από τον σοβαρό τραυματισμό του Σπινατσόλα.



Η μεγάλη χαρά της Ιταλίας για την πρόκριση στους ημιτελικούς του Euro 2020, με τη νίκη της με 2-1 επί του Βελγίου στο Μόναχο, μετριάστηκε από τον σοβαρό τραυματισμό του Λεονάρντο Σπινατσόλα, ο οποίος έφυγε στο 79’ με φορείο στο δεύτερο ημίχρονο.

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ο αμυντικός της Ρόμα, ο οποίος ήταν θεμελιώδης στην εντυπωσιακή πορεία των Azzurri στο Εuro 2020, φέρεται να έχει υποστεί τραυματισμό (ρήξη) στον αχίλλειο τένοντα , που θα τον κρατήσει πιθανότατα εκτός για μήνες.

«Ήταν ένας από τους καλύτερους παίκτες αυτού του τουρνουά και θα εξακολουθεί να είναι ακόμη και αν δεν μπορεί να παίξει στα επόμενα παιχνίδια. Είμαστε πολύ, πολύ λυπημένοι με αυτό που έχει συμβεί, φαίνεται αρκετά σοβαρό», είπε ο προπονητής της Ιταλίας, Ρομπέρττο Μαντσίνι στη συνέντευξη Τύπου.

Ο 28χρονος Σπινατσόλα, δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκριά του κατά την αποχώρησή του με το φορείο το γήπεδο για να αντικατασταθεί από τον Εμερσον, ο οποίος είναι πιθανό να πάρει τη θέση του για το ημιτελικό της Τρίτης εναντίον της Ισπανίας στο Wembley.

Ο Ιταλός επιθετικός Λορέντσο Ινσίνιε είπε ότι οι παίκτες ήταν λυπημένοι από τον τραυματισμό του συμπαίκτη τους: «Είναι μια μεγάλη απώλεια, θα προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε πολύ περισσότερο γι αυτόν. Μέχρι σήμερα ήταν τόσο σημαντικός παίκτης, σημαντικός παίκτης για εμάς», είπε.

Υπερθέαμα στον ΑΝΤ1

Όλοι οι αγώνες για τα προημιτελικά του Euro 2020, αλλά και μέχρι τον μεγάλο τελικό της 11ης Ιουλίου στο Γουέμπλεϊ, μεταδίδονται απευθείας από τον ΑNT1, ενώ η ποδοσφαιρική πανδαισία εμπλουτίζεται με εκπομπές και εκλεκτούς καλεσμένους.

Κάθε μεσημέρι στις 16:00 το “Euroday” με τους Δημοσθένη Γεωργακόπουλο και Ηλία Βλάχο θα ανοίγει το ποδοσφαιρικό δεκάωρο πρόγραμμα του σταθμού για το μεγαλύτερο αθλητικό event του καλοκαιριού. θα ανοίγει το ποδοσφαιρικό δεκάωρο πρόγραμμα του σταθμού για το μεγαλύτερο αθλητικό event του καλοκαιριού.

Σταύρος Σβήγκος, Γιώργος Λέντζας, Νικόλας Ράπτης και Χάρης Νταρζάνος είναι στον ΑΝΤ1 με την εκπομπή “Παίξτε μπάλα”. Η ανατρεπτική παρέα θα μαζεύεται κάθε βράδυ στην… ταράτσα, για να σχολιάσει με χιουμοριστική διάθεση και ιδιαίτερο τρόπο τα highlights του Euro 2020 και όχι μόνο.

Επίσης, στην εκπομπή “Euroshow” με τους Αντώνη Καρπετόπουλο, Γρηγόρη Παπαβασιλείου και Γιώργο Λιώρη, δίνεται καθημερινά γύρω στις 00:00 το στίγμα των αγώνων του μεγάλου ποδοσφαιρικού γεγονότος του καλοκαιριού. Εκλεκτοί καλεσμένοι, ζωντανές συνδέσεις και πολλές εκπλήξεις, μετά από τις σπουδαίες αναμετρήσεις της ημέρας, τα μεσάνυχτα, στο “Euroshow”.

