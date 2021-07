Κοινωνία

Πέθανε η μικρή Αναστασία, ανιψιά της Έρρικας Πρεζεράκου

Θλίψη για τον θάνατο της μικρής Αναστασίας που έδινε "μάχη" με τον καρκίνο. Το συγκινητικό μήνυμα της μητέρας της.

Η μικρή Αναστασία, η ανιψιά της Έρρικας Πρεζεράκου, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία επτά ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Την είδηση έκανε γνωστή η μητέρα της Αναστασίας από την προσωπική της σελίδα στο Facebook. Μάλιστα έφυγε από τη ζωή την ημέρα της επετείου του γάμου της με τον Ηλία Τριανταφυλλάκη.

«Σήμερα έχουμε επέτειο γάμου με τον Ηλία Ντριανταφυλλάκη και σήμερα διάλεξε η κόρη μας, το παρανυφάκι μας να φύγει από τη ζωή. Η Αναστασία Πάλεψε όσο λίγοι, ήταν πάντα αισιόδοξη και έδωσε γερή μάχη με το χειρότερο είδος καρκίνου που έχει υπάρξει ποτέ.

Έφυγε ήρεμη στον ύπνο της με την μανούλα και τον πατερούλη να την κρατάνε αγκαλιά. Ξέρω πόσοι προσευχηθήκατε για την νεράιδα και ξέρω πόσοι ήσασταν δίπλα μας όλο αυτό το διάστημα που παλεύαμε και σας ευχαριστώ. Η Αναστασία δεν υποφέρει πια..», ανέφερε στο μήνυμα της η μητέρα της Αναστασίας.

Τον Σεπτέμβριο του 2020 η Αναστασία είχε διαγνωστεί με επιθετική μορφή παιδικού καρκίνου, την γνωστή και ως dipg. Οι γιατροί στην Ελλάδα δεν τις έδιναν πολλές ελπίδες και οι γονείς της αποφάσισαν να ταξιδέψουν στην Αμερική προκειμένου η μικρή Αναστασία να ακολουθήσει θεραπεία.

Αρχικά είχαν ταξιδέψει στο Χιούστον του Τέξας καθώς εκεί υπήρχε μια κλινική με εξειδίκευση στη συγκεκριμένη ασθένεια. Στη συνέχεια οι γονείς της, Ξένια Πρεζεράκου και Ηλίας Τριανταφυλλάκης, την μετέφεραν στη Νέα Υόρκη που τελικά άφησε την τελευταία της πνοή.

