Οικονομία

e-ΕΦΚΑ: 12 ηλεκτρονικές υπηρεσίες για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στόχος η αναβάθμιση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πολιτών, μέσω της ψηφιοποίησης των υποδομών του. Αναλυτικά οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.



Συνολικά 12 σύγχρονες και άμεσα προσβάσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τους μη μισθωτούς (ελεύθερους επαγγελματίες, εργοδότες, αυτοαπασχολούμενους) έχουν τεθεί σε λειτουργία, μέχρι σήμερα, από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), στο πλαίσιο της στρατηγικής του για αναβάθμιση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πολιτών, μέσω της ψηφιοποίησης των υποδομών του.

Οι 12 ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους μη μισθωτούς είναι μερικές μόνο από τις 50 συνολικά ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα του φορέα και την ενιαία ψηφιακή πύλη του Δημοσίου Gov.gr και εντάσσονται στη στρατηγική της κατάργησης των μετακινήσεων από και προς τα φυσικά υποκαταστήματα, της εξάλειψης της άσκοπης ταλαιπωρίας και της αδιάλειπτης, 24ωρης εξυπηρέτησης των πολιτών, μέσω ψηφιακών καναλιών. Μεσοπρόθεσμος στόχος του e-ΕΦΚΑ είναι το σύνολο των συναλλαγών με τους πολίτες να μπορούν να πραγματοποιηθούν και ηλεκτρονικά και κάποιες από αυτές να πραγματοποιούνται μόνο ηλεκτρονικά.

Σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, «για το 2021, αναμένεται να πραγματοποιηθούν πάνω από 10 εκατομμύρια ηλεκτρονικές συναλλαγές, κάτι που πρακτικά σημαίνει την κατάργηση αντίστοιχων μετακινήσεων από και προς τα φυσικά σημεία εξυπηρέτησης του e-ΕΦΚΑ, καθώς και εξοικονόμηση χιλιάδων εργατοωρών για τους πολίτες.

Ειδικά, για την κατηγορία των ελεύθερων επαγγελματιών, εργοδοτών και αυτοαπασχολουμένων, η ανάγκη για άμεση εξυπηρέτηση υπήρξε επιτακτική, καθώς οι συναλλαγές με τον e-ΕΦΚΑ είναι ζωτικές για την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεών τους, αλλά και καθημερινές για ζητήματα, όπως η λήψη ασφαλιστικής ενημερότητας, η βεβαίωση απογραφής και εισφορών, οι ρυθμίσεις οφειλών, κ.ά.

Μία από τις σημαντικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες που έχουν ολοκληρωθεί και στηρίζουν το "επιχειρείν" αποτελεί η ηλεκτρονική διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος του e-ΕΦΚΑ με το ΓΕΜΗ για τη σύσταση νέων επιχειρήσεων. Πλέον, η εγγραφή του νόμιμου εκπροσώπου/ιδρυτή της εταιρείας στον e-ΕΦΚΑ ολοκληρώνεται σε λίγα δευτερόλεπτα από περίπου 4 ημέρες, που χρειάζονταν, μέχρι πρότινος, καθώς καταργήθηκε η υποχρέωση προσέλευσής του στα υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ, όπως καταργήθηκαν και όλα τα δικαιολογητικά, που απαιτούνταν να προσκομιστούν για την εγγραφή του».

Αναλυτικά, ο e-ΕΦΚΑ παρουσιάζει τις υπηρεσίες, οι οποίες είναι οι εξής:

«1) Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας ασφάλισης, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών, από 1/1/2021. Μέσω αυτής της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι μπορούν να επιλέξουν αυτόματα την ασφαλιστική τους κατηγορία κάθε χρόνο χωρίς επίσκεψη στα υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που δεν αλλάξουν την ασφαλιστική τους κατηγορία, παραμένει ενεργή η κατηγορία του προηγούμενου έτους.

2) Έναρξη/Μεταβολή/Λήξη ασφάλισης μη μισθωτών. Τον Μάρτιο ολοκληρώθηκε το σύνολο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που αφορούν την έναρξη/μεταβολή/λήξη ασφάλισης του συνόλου των ασφαλισμένων μη μισθωτών. Πρόκειται για μία ιδιαίτερα σημαντική ηλεκτρονική υπηρεσία που αντικαθιστά μία επίπονη και άκρως γραφειοκρατική διαδικασία, που υποχρέωνε τους ασφαλισμένους σε αλλεπάλληλες επισκέψεις είτε των ίδιων είτε των λογιστών τους στις οργανικές μονάδες του φορέα και προκαλούσε μεγάλες καθυστερήσεις.

3) Υπηρεσία αποδοχής συμβάσεων παρ. 9 άρθρου 39 Ν. 4387/2016 (ΔΠΥ). Απευθύνεται στους επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενους που αμείβονται αποκλειστικά με Δ.Π.Υ. ή απασχολούνται σε έναν εργοδότη ως μισθωτοί και προσφέρουν υπηρεσίες σε άλλον/άλλους και μέχρι 2 αντισυμβαλλόμενους (εργοδότες) για τις παρεχόμενες με Δ.Π.Υ. υπηρεσίες.

Ειδικότερα, μέσω της υπηρεσίας Ενημέρωση Ασφαλισμένων για Συμβάσεις, ολοκληρώνεται η αποδοχή των όρων σύμβασης από μέρους του ασφαλισμένου. Εφόσον ο ασφαλισμένος λάβει μήνυμα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), καλείται στη συνέχεια να κάνει αποδοχή των όρων σύμβασης, όπως αυτοί δηλώθηκαν από τον αντισυμβαλλόμενο-εργοδότη. Η όλη διαδικασία γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο και άμεσα, αποφεύγοντας κάθε γραφειοκρατική κωλυσιεργία.

4) Ασφαλιστική ικανότητα. Κάθε μη μισθωτός, μέσω αυτής της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, μπορεί να ελέγξει σε πραγματικό χρόνο το δικαίωμα πρόσβασης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (πάροχοι υγείας, φαρμακεία, συμβεβλημένοι γιατροί με τον ΕΟΠΥΥ, κτλ).

5) Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας έμμεσου μέλους και απογραφή στο μητρώο του e-ΕΦΚΑ. Η υπηρεσία αυτή παρέχει τη δυνατότητα της διαδικτυακής απογραφής έμμεσου μέλους, σύνδεσής του με τον άμεσα ασφαλισμένο και αυτόματης ενημέρωσης του μητρώου ασφαλισμένων. Ως άμεσο αποτέλεσμα η χορηγηθείσα στο άμεσο μέλος ασφαλιστική ικανότητα χορηγείται και στο έμμεσο μέλος.

6) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. H υπηρεσία αυτή επιτρέπει σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, μεταξύ αυτών και στους μη μισθωτούς ασφαλισμένους, την αυτόματη λήψη αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας, χωρίς περαιτέρω γραφειοκρατικές διαδικασίες και αναμονή.

7) Βεβαίωση εισφορών για φορολογική χρήση. Η υπηρεσία αυτή παρέχει τη δυνατότητα της άμεσης χορήγησης της εν λόγω βεβαίωσης για φορολογική χρήση τρέχοντος φορολογικού έτους χωρίς καμία αναμονή και ανάγκη αυτοπρόσωπης παρουσίας.

8) Βεβαίωση απογραφής. Η υπηρεσία απευθύνεται σε όλους τους ασφαλισμένους που έχουν ήδη καταχωρηθεί στο μητρώο του e-ΕΦΚΑ (μη μισθωτοί, μισθωτοί , έμμεσα ασφαλισμένοι) και μπορούν να λάβουν άμεσα την εν λόγω βεβαίωση, αποφεύγοντας την προσέλευση και το συνωστισμό στις οργανικές του μονάδες.

9) Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ). Μέσα από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) παρέχονται μία σειρά από συναλλαγές, όπως πιστοποίηση οφειλετών, ηλεκτρονική ενημέρωση οφειλετών, πίνακας χρεών οφειλέτη, ηλεκτρονική καρτέλα οφειλέτη, υπολογισμός δόσεων ρύθμισης και φυσικά ρύθμιση οφειλών.

10) Ηλεκτρονική εγγραφή των νέων δικηγόρων στον e-ΕΦKA, (μέσω της Βεβαίωσης Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης). Με την εν λόγω υπηρεσία παρέχεται η δυνατότητα αυτόματης ηλεκτρονικής εγγραφής των νέων δικηγόρων στο Μητρώο του e-ΕΦΚΑ. Παρέχεται πλέον μέσα από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του φορέα.

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα αυτόματης διακοπής της ασφάλισής τους στον κλάδο Υγείας του e-ΕΦΚΑ (π. Τομέας Υγείας Δικηγόρων του π. ΕΤΑΑ), στον οποίο υπάγονταν υποχρεωτικά ως ασκούμενοι δικηγόροι, εφόσον έχουν ενεργή ασφάλιση.

Με αυτόν τον τρόπο, η άσκοπη ταλαιπωρία αποτελεί παρελθόν, οι επισκέψεις στα υποκαταστήματα και η καθυστέρηση εγγραφής των νέων δικηγόρων στο Μητρώο του ΕΦΚΑ καταργούνται, καθώς όλα τα στάδια της διαδικασίας αυτοματοποιούνται και επιτυγχάνεται η αυτόματη χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για έναρξη δραστηριότητας, μέσω διασύνδεσης των συστημάτων e-ΕΦΚΑ και ΑΑΔΕ.

11) Αυτόματη λήξη ασφάλισης μελών νομικών προσώπων, (μέσω της λήξης ασφάλισης μη μισθωτών). Η εν λόγω ηλεκτρονική υπηρεσία αποτελεί επέκταση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας "Λήξη Ασφάλισης Μη Μισθωτών" και στους μη μισθωτούς ασφαλισμένους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους (τ. ΟΑΕΕ και τ. ΤΣΜΕΔΕ), οι οποίοι συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα (ΟΕ,ΕΕ, ΕΠΕ,ΙΚΕ,ΑΕ) με την ιδιότητα του εταίρου ή διαχειριστή ή μέλους Δ.Σ. και επιθυμούν να υποβάλουν αίτημα διακοπής της ασφάλισής τους στον e-ΕΦΚΑ.

Με τον τρόπο αυτό, καταργούνται μετακινήσεις από και προς τα τοπικά υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ, εξοικονομούνται εργατοώρες και όλη η απαιτούμενη πληροφορία μεταφέρεται αυτόματα μεταξύ ΑΑΔΕ και e-ΕΦΚΑ.12) Ηλεκτρονικό αίτημα εξυπηρέτησης/κλείσιμο ραντεβού. Για όσες συναλλαγές δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά, παρέχεται η δυνατότητα του προγραμματισμού ραντεβού στα φυσικά υποκαταστήματα του φορέα.

Το κλείσιμο του ραντεβού γίνεται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά, προσφέροντας στους ασφαλισμένους καλύτερη εξυπηρέτηση, καθώς αποφεύγουν πολύωρες αναμονές και συνωστισμό στις μονάδες του e-ΕΦΚΑ.

Οι συναλλασσόμενοι με απλά βήματα επιλέγουν το υποκατάστημα και το τμήμα που επιθυμούν να εξυπηρετηθούν και κλείνουν αυτόματα το πρώτο διαθέσιμο ραντεβού.

Τα ηλεκτρονικά ραντεβού ξεπέρασαν τις 550.000 από τον Σεπτέμβριο του 2020 μέχρι και σήμερα. Μάλιστα, η επιτυχία των ηλεκτρονικών ραντεβού τον καιρό της πανδημίας προκάλεσε και τη μονιμοποίηση του μέτρου, αλλά και τη διεύρυνση του χρονικού ορίζοντα κλεισίματος των ραντεβού από 2 εβδομάδες, που είναι σήμερα, σε 5.

Με αυτόν τον τρόπο, οι πολίτες μπορούν να αξιοποιήσουν καλύτερα την υπηρεσία και να έχουν στη διάθεσή τους περισσότερα διαθέσιμα ραντεβού σε ημέρες και ώρες που τους εξυπηρετούν» επισημαίνει ο e-ΕΦΚΑ.

Διασύνδεση του e-ΕΦΚΑ με το ΓΕΜΗE

Εδώ και τέσσερις μήνες πραγματοποιείται με ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα η σύσταση νέας επιχείρησης, χάρη στη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων της Υπηρεσίας μίας στάσης του ΓΕΜΗ με τον e-ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, ήδη έχουν διεκπεραιωθεί χιλιάδες υποθέσεις λήψης Αριθμού Μητρώου Εργοδότη (e-ΕΦΚΑ) με τη σύσταση νέων εταιρειών με τρόπο αυτόματο, γρήγορο και ηλεκτρονικό.

Πλέον, η εγγραφή του νόμιμου εκπροσώπου/ιδρυτή της εταιρείας στον e-ΕΦΚΑ ολοκληρώνεται σε λίγα δευτερόλεπτα από περίπου 4 ημέρες, που χρειάζονταν, μέχρι πρότινος, καθώς καταργήθηκε η υποχρέωση προσέλευσής του στα υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ, όπως καταργήθηκαν και όλα τα δικαιολογητικά, που απαιτούνταν να προσκομιστούν για την εγγραφή του.

Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες συλλέγονται και μεταφέρονται στο πληροφοριακό σύστημα του e-ΕΦΚΑ και από εκεί εκδίδεται αυτόματα ο Αριθμός Μητρώου Εργοδότη.

Ειδικότερα, τα στοιχεία που διαβιβάζονται αυτόματα και ηλεκτρονικά, μέσω της διασύνδεσης από την Υπηρεσία Μίας Στάσης στον e-ΕΦΚΑ, περιλαμβάνουν:

τον αριθμό ΓΕΜΗ και τον ΑΦΜ της εταιρείας,

τον Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) της σύστασης της εταιρείας και

τα στοιχεία της εταιρείας και των εταίρων ή διαχειριστών ή μελών ΔΣ, όπως απαιτούνται από την κείμενη ασφαλιστική νομοθεσία.

Ο e-ΕΦΚΑ, στη συνέχεια, επιστρέφει στην Υπηρεσία μίας Στάσης του ΓΕΜΗ τον Αριθμό Μητρώου Εργοδότη που έλαβε η εταιρεία κατά την ηλεκτρονική εγγραφή της σε αυτόν και η Υπηρεσία Μίας Στάσης ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο σε πραγματικό χρόνο, παραδίδοντάς του τον Αριθμό Μητρώου Εργοδότη.

Ο ενδιαφερόμενος, κάνοντας χρήση του Αριθμού Μητρώου Εργοδότη, μπορεί να λάβει ηλεκτρονικά διαπιστευτήρια από τον e-ΕΦΚΑ και να προβεί, στη συνέχεια, σε πρόσληψη προσωπικού, υποβολή ΑΠΔ, κλπ» σημειώνει ο e-ΕΦΚΑ.Εντός του καλοκαιριού, η υπηρεσία MyEfkaLive.

Στο πλαίσιο του ψηφιακού του μετασχηματισμού, ο e-ΕΦΚΑ ενεργοποεί τις νέες τεχνολογίες και, εντός του προσεχούς χρονικού διαστήματος, αναμένεται η έναρξη λειτουργίας του MyEFKA Live.

Πρακτικά, οι ασφαλισμένοι που επιθυμούν να εκδώσουν ένα πιστοποιητικό δεν θα χρειάζεται να επισκέπτονται τις κατά τόπους υπηρεσίες και να περιμένουν για ώρες στα γκισέ. Θα συνδέονται στην ειδική πλατφόρμα, μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή τους και θα πραγματοποιούν τηλεδιάσκεψη με έναν υπάλληλο του ΕΦΚΑ, ο οποίος, αφού πραγματοποιήσει τον προβλεπόμενο έλεγχο στοιχείων, θα τους προωθεί, μέσω e-mail, το πιστοποιητικό που έχουν αιτηθεί. Όπως αναφέρει ο e-ΕΦΚΑ, η υπηρεσία θα τεθεί σε λειτουργία σε πρώτη φάση για τους ασφαλισμένους των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων και σταδιακά θα επεκταθεί στο σύνολο της χώρας.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε η μικρή Αναστασία, ανιψιά της Έρρικας Πρεζεράκου

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Αμφίβολος και για το Game 6 στην Ατλάντα

Μεξικό: “Πύρινο μάτι” στον ωκεανό - Πυρκαγιά από διαρροή αερίου σε υποβρύχιο αγωγό (εικόνες)