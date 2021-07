Κόσμος

Μαϊάμι – κατάρρευση πολυκατοικίας: Αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών

Αυξήθηκε και ο αριθμός των αγνοούμενων. Μεταξύ των νεκρών και ένα 7χρονο κοριτσάκι.



Δύο ακόμη πτώματα ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια της πολυκατοικίας στην πόλη Σέρφσαϊντ της Φλόριντα που κατέρρευσε στις 24 Ιουνίου, αυξάνοντας τον αριθμό των νεκρών σε 22, ενώ 126 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, ανακοίνωσαν οι αρχές στον τελευταίο τους απολογισμό.

«Κατά τη διάρκεια των σημερινών ερευνών ανασύραμε τα πτώματα δύο ακόμη ανθρώπων», δήλωσε χθες η δήμαρχος της κομητείας του Μαϊάμι-Ντέιντ, Ντανιέλα Λιβάιν Κάβα σε συνέντευξη Τύπου.

Λίγες ώρες νωρίτερα, η ίδια είχε ανακοινώσει τον εντοπισμό δύο ακόμη πτωμάτων, ανάμεσά τους τη σορό της 7χρονης κόρης ενός πυροσβέστη του Μαϊάμι.

«Όλες οι νύχτες (μετά την κατάρρευση) είναι ανυπολόγιστα δύσκολες για όλους (...), αλλά η χθεσινή νύχτα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. Ήταν πραγματικά διαφορετική και πιο δύσκολη για τους διασώστες μας», ανέφερε η Λιβάιν Κάβα.

Ο αριθμός των αγνοουμένων αυξήθηκε σε 126, τόνισε η δήμαρχος, ενώ 188 κάτοικοι της πολυκατοικίας έχουν πλέον εντοπιστεί και είναι ασφαλείς. Η Λιβάιν Κάβα πρόσθεσε πως ως προληπτικό μέτρο, ολόκληρο το κτίριο θα κατεδαφιστεί.

Νωρίτερα χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν επισκέφτηκε το σημείο της τραγωδίας και συναντήθηκε με μέλη των οικογενειών των νεκρών και των αγνοούμενων.

