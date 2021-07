Κοινωνία

Καιρός: “Διπρόσωπος” ο φετινός Ιούνιος σε θερμοκρασίες

Τι δείχνουν οι καταγραφές 52 μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.



Πολύ κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα κυμάνθηκε η μέση θερμοκρασία σε όλη τη χώρα τον Ιούνιο του 2021, σύμφωνα με τις καταγραφές 52 μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.



Οι θερμοκρασίες αποκαλύπτουν μια «διπροσωπία», καθώς υπήρξε μια ισοστάθμιση των αρκετά ψυχρών ημερών κατά το πρώτο μισό του μήνα με τις ακραία υψηλές θερμοκρασίες μετά τις 18 Ιουνίου.

Κατά το πρώτο μισό του μήνα μεταξύ 1 και 17 Ιουνίου η μέγιστη θερμοκρασία ήταν καθημερινά χαμηλότερη από τις φυσιολογικές για την εποχή τιμές, ενώ μεταξύ 23 και 30 Ιουνίου η θερμοκρασία ήταν συνεχώς πολύ πάνω από τον μέσο όρο της περιόδου 2010-2019.

Στη Μακεδονία και την Κρήτη η μέση μέγιστη θερμοκρασία υπολογίστηκε ακριβώς ίση με τον μέσο όρο της περιόδου 2010-2019, ενώ στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα οι αντίστοιχες τιμές ήσαν ελαφρώς υψηλότερες, μικρότερες όμως από ένα βαθμό Κελσίου πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στα νησιά του Αιγαίου καταγράφηκε μικρή αρνητική απόκλιση -0,1 βαθμού.

