Αθλητικά

Copa America: Βραζιλία και Περού στους “4”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βραζιλία και Περού θα βρεθούν αντιμέτωπες στα ημιτελικά της διοργάνωσης στο Ρίο.

Παίζοντας με παίκτη λιγότερο από νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο (48’), εξαιτίας της αποβολής του Γκάμπριελ Ζάσους για σκληρό φάουλ στον Εουτζένιο Μένα, η Βραζιλία κατάφερε να νικήσει με σκορ 1-0 τη Χιλή και να προκριθεί στον ημιτελικό του Copa America, όπου θα αντιμετωπίσει το Περού στο Ρίο (6/7).

Ο Λούκας Πακετά σημείωσε το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση λίγα δευτερόλεπτα μετά την έναρξης της επανάληψης, μόλις είχε αντικαταστήσει τον Ρομπέρτο Φιρμίνιο.

Η Χιλή ανάγκασε τους Βραζιλιάνους να οπισθοχωρήσουν, αλλά δεν μπόρεσε να φτάσει στην ισοφάριση.

Νίκη στα πέναλτι για το Περού

Το Περού νίκησε την Παραγουάη 4-3 με πέναλτι και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Copa America, μετά από έναν συναρπαστικό αγώνα που έληξε 3-3 μετά από 90 λεπτά, στην Γκοιάνα. Στα ημιτελικά (6/7) στο Ρίο, το Περού θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία, νικήτρια (1-0) της Χιλής.

Ο Γκούσταβο Γκόμεζ έβαλε μπροστά την Παραγουάη στο 10ο λεπτό, αλλά δύο γκολ από τον Τζιανλούκα Λαπαντούλα έδωσαν στο Περού το προβάδισμα προτού αποβληθεί ο Γκόμεζ (Παραγουάη) λίγο πριν το ημίχρονο. Ο Ζούνιορ Αλόνσο ισοφάρισε για την Παραγουάη εννέα λεπτά μετά την έναρξη στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά το Περού πήρε ξανά το προβάδισμα με τον Γιοσιμάρ Γιοτούν στο 80’.

Το ματς όμως δεν τελείωσε εκεί, αφού, η Παραγουάη ισοφάρισε ξανά, στο τελευταίο λεπτό με τον Γκαμρπιέλ Αλβάρος, πέντε λεπτά την αποβολή του Γκαμπριέλ Αλβάρος (Περού) με κόκκινη κάρτα.

Στη διαδικασία των πέναλτι, το Περού αποδείχθηκε πιο εύστοχο, έχασε δύο πέναλτι, η Παραγουάη τρία και πέρασε στα ημιτελικά.

Ειδήσεις σήμερα:

Χαλκιδική: Άντρας βρέθηκε νεκρός στη θάλασσα

Μαϊάμι – κατάρρευση πολυκατοικίας: Αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών

Καιρός: “Διπρόσωπος” ο φετινός Ιούνιος σε θερμοκρασίες