Αθλητικά

Euro 2020: Συμπληρώνεται το παζλ των ημιτελικών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απόψε θα γίνει γνωστό το ζευγάρι και του δεύτερου ημιτελικού του Euro 2020.



Του Μανώλη Μανή

Απόψε θα γνωρίζουμε το ζευγάρι και του δεύτερου ημιτελικού του Euro 2020.

ΤΣΕΧΙΑ-ΔΑΝΙΑ (19.00)

Οι Δανοί έχουν καταφέρει κάτι σπουδαίο ήδη. Μετά το σοκ της πρεμιέρας έχουν φτάσει στους «8» και πλέον κάνουν όνειρα σαν και αυτά του 1992. Απέναντι στην Ουαλία στην φάση των «16» εντυπωσίασαν παίρνοντας τη νίκη με 4-0. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση και έχουν με το μέρος τους και τον κόσμο. Από την άλλη οι Τσέχοι κατάφεραν και αυτοί να προκριθούν στα Προημιτελικά κόντρα στα προγνωστικά στο παιχνίδι με την Ολλανδία. Θα είναι σίγουρα μια αμφίρροπη αναμέτρηση με καλό και ποιοτικό ποδόσφαιρο.

ΟΥΚΡΑΝΙΑ-ΑΓΓΛΙΑ (22.00)

Οι περισσότεροι πλέον υποστηρίζουν ότι έχει έρθει η ώρα της Αγγλίας. Για πρώτη φορά βέβαια τα «λιοντάρια» θα αγωνιστούν μακριά από την Αγγλία. Θα είναι και η μοναδική όμως έτσι κι αλλιώς στο τουρνουά. Και αν αποκλειστούν, αλλά και αν προκριθούν αφού οι ημιτελικοί θα γίνουν στο Λονδίνο. Απέκλεισαν την Γερμανία με 2-0 και παραμένουν η μοναδική ομάδα που δεν έχει δεχτεί γκολ στην διοργάνωση. Απέναντί τους η Ουκρανία που ζει το δικό της όνειρο. Πέταξε εκτός την Σουηδία και στο πρώτο EURO που προκρίθηκε απευθείας από τον προκριματικό όμιλο κυνηγά πρόκριση σε ημιτελικό.

Υπερθέαμα στον ΑΝΤ1

Όλοι οι αγώνες για τα προημιτελικά του Euro 2020, αλλά και μέχρι τον μεγάλο τελικό της 11ης Ιουλίου στο Γουέμπλεϊ, μεταδίδονται απευθείας από τον ΑNT1, ενώ η ποδοσφαιρική πανδαισία εμπλουτίζεται με εκπομπές και εκλεκτούς καλεσμένους.

Κάθε μεσημέρι στις 16:00 το “Euroday” με τους Δημοσθένη Γεωργακόπουλο και Ηλία Βλάχο θα ανοίγει το ποδοσφαιρικό δεκάωρο πρόγραμμα του σταθμού για το μεγαλύτερο αθλητικό event του καλοκαιριού. θα ανοίγει το ποδοσφαιρικό δεκάωρο πρόγραμμα του σταθμού για το μεγαλύτερο αθλητικό event του καλοκαιριού.

Σταύρος Σβήγκος, Γιώργος Λέντζας, Νικόλας Ράπτης και Χάρης Νταρζάνος είναι στον ΑΝΤ1 με την εκπομπή “Παίξτε μπάλα”. Η ανατρεπτική παρέα θα μαζεύεται κάθε βράδυ στην… ταράτσα, για να σχολιάσει με χιουμοριστική διάθεση και ιδιαίτερο τρόπο τα highlights του Euro 2020 και όχι μόνο.

Επίσης, στην εκπομπή “Euroshow” με τους Αντώνη Καρπετόπουλο, Γρηγόρη Παπαβασιλείου και Γιώργο Λιώρη, δίνεται καθημερινά γύρω στις 00:00 το στίγμα των αγώνων του μεγάλου ποδοσφαιρικού γεγονότος του καλοκαιριού. Εκλεκτοί καλεσμένοι, ζωντανές συνδέσεις και πολλές εκπλήξεις, μετά από τις σπουδαίες αναμετρήσεις της ημέρας, τα μεσάνυχτα, στο “Euroshow”.

Ειδήσεις σήμερα:

Ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Πελοποννήσου: Τέθηκε σε λειτουργία

Πέθανε η μικρή Αναστασία, ανιψιά της Έρρικας Πρεζεράκου

Angelina Jolie - The Weeknd: Τα σενάρια που τους θέλουν ζευγάρι