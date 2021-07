Πολιτική

Σταϊκούρας: Νέα ευνοϊκή ρύθμιση για τις οφειλές της πανδημίας

Για συνολικό σχέδιο για τις οφειλές των τελευταίων 15 μηνών έκανε λόγο ο υπουργός Οικονομικών.





Νέα ευνοϊκή ρύθμιση για τα χρέη της πανδημίας προανήγγειλε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Open TV.

Όπως είπε, έχει ήδη ξεκινήσει η σχετική συζήτηση με τους Θεσμούς στο πλαίσιο της 11ης αξιολόγησης, ενώ την επόμενη εβδομάδα θα τεθεί το θέμα και στις επαφές με τους επικεφαλής των Θεσμών με προοπτική να εφαρμοστεί μία νέα ρύθμιση για τις οφειλές της περιόδου των 15 μηνών της πανδημίας. Πρόκειται για τις οφειλές οι οποίες έχουν αναβληθεί για το 2022 ενώ δεν αποκλείεται στη νέα ρύθμιση να ενταχθούν και άλλα χρέη νοικοκυριών που δημιουργήθηκαν μέσα στην πανδημία.

Έχουμε ένα συνολικό σχέδιο για τις οφειλές των τελευταίων 15 μηνών δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών ο οποίος σημείωσε ότι το θέμα της νέας ρύθμισης θα είναι βασικό στις συζητήσεις της 11ης αξιολόγησης, όπως ήταν κατά την 10η αξιολόγηση η μείωση των φόρων και των εισφορών που εφάρμοσε η κυβέρνηση.

Ο υπουργός χαρακτήρισε ικανοποιητική την πορεία της ελληνικής οικονομίας επαναλαμβάνοντας την πρόβλεψη για ανάκαμψη φέτος 3,6% αν και όπως σημείωσε, μια σειρά από άλλες εκτιμήσεις που βλέπουν το φώς της δημοσιότητας ανεβάζουν την αύξηση του ΑΕΠ στο 5%. Σε κάθε περίπτωση, όπως υπογράμμισε ο Χρ. Σταϊκούρας, το υπουργείο Οικονομικών θα περιμένει την εκτίμηση της ΕΛΣΤΑΤ για το β τρίμηνο του έτους, προκειμένου να προχωρήσει σε όποια αναθεώρηση των προβλέψεων του για την ανάπτυξη φέτος.

Επίσης ανέφερε ότι η ελληνική οικονομία το 2021 θα καλύψει σημαντικό μέρος των απωλειών του 2020. Εξάλλου τα στοιχεία για την κατανάλωση, όπως προκύπτουν από τις e-συναλλαγές, δείχνουν ότι "πάμε καλά" δήλωσε ο υπουργός.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, στο διάστημα Απρίλιος 2021-2019 παρατηρείται αύξηση των e-συναλλαγών κατά 14,5%, την περίοδο Μάιος 2021-2019 αύξηση 13,5% και την περίοδο Ιούνιος 2021-2019 αύξηση κατά 14,9%. Ο υπουργός Οικονομικών τόνισε ακόμη ότι το 2022 η Ελλάδα θα έχει από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη με παράλληλη αύξηση των εξαγωγών κατά 8% και ότι το έτος αυτό η ελληνική οικονομία θα καλύψει πλήρως τις απώλειες του 2020.

Σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο να συνεχιστούν τα κρατικά μέτρα στήριξης σε μία ενδεχόμενη αρνητική εξέλιξη της πανδημίας ο Χρ. Σταϊκούρας είπε ότι το κράτος αξιολογεί συνεχώς την κατάσταση και αυτό θα συνεχίσει να κάνει. Επισήμανε, ωστόσο, ότι σήμερα η κύρια ευθύνη του κράτους είναι να πείσει τους πολίτες ότι ο εμβολιασμός είναι η ασπίδα για την επιστροφή στην κανονικότητα. Στο σημείο αυτό γνωστοποίησε ότι τα ταμειακά διαθέσιμα του κράτους ανέρχονται σε 34,5 δισ. ευρώ.

Σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης ο υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε ότι στο ECOFIN της ερχόμενης Τρίτης θα δοθεί η τελική έγκριση στο ελληνικό Σχέδιο και ότι η χώρα μας θα λάβει φέτος ποσό χρηματοδοτήσεων ύψους 7,5 δισ ευρώ από το Ταμείο. Πρόκειται για χρήματα με τα οποία θα χρηματοδοτηθούν προγράμματα όπως το Εξοικονομώ και έργα (όπως ο Ε65) ή συμβάσεις.

Τέλος σε ερώτηση σχετικά με την επικείμενη απόφαση του ΣτΕ για τα αναδρομικά από επικουρικές και δώρα τα οποία διεκδικούν οι συνταξιούχοι ο Χρ. Σταϊκούρας είπε ότι η κυβέρνηση υλοποιεί τις τελεσίδικες αποφάσεις των δικαστηρίων, αλλά όπως σημείωσε τέτοια απόφαση δεν υπάρχει σήμερα.

