Αντόνιο Μπαντέρας: “Μαϊάμι” έγινε η Θεσσαλονίκη για τα γυρίσματα της ταινίες (εικόνες)

Η Θεσσαλονίκη γίνεται.. Μαϊάμι για τα γυρίσματα της χολιγουντιανής ταινίας «The Enforcer», με πρωταγωνιστή τον Αντόνιο Μπαντέρας στη Θεσσαλονίκη.

Συνεχίζονται τα γυρίσματα της χολιγουντιανής ταινίας «The Enforcer», με πρωταγωνιστή τον Αντόνιο Μπαντέρας στη Θεσσαλονίκη.

Σήμερα για τις ανάγκες των γυρισμάτων έκλεισε η οδός Εθνικής Αμύνης, καθώς κοκοφοίνικες έχουν στηθεί στο ύψος της Λέσχης Αξιωματικών, προκειμένου το σκηνικό να παραπέμπει σε Μαϊάμι.

Το πρωτόγνωρο θέαμα με φοίνικες μαγνητίζει τους Θεσσαλονικείς που στέκονται στο σημείο για να παρακολουθήσουν το θέαμα και να βγάλουν μια φωτογραφία.

Η οδός Εθνικής Αμύνης είναι κλειστή από τις 11.00 και θα παραμείνει μέχρι τις 17.00, με την Τροχαία να ανακοινώνει τις εξής κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

"Το Σάββατο 03/07/2021 και κατά τις ώρες 11:00 έως 17:00 δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο τμήμα της οδού Εθνικής Αμύνης, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Τσιμισκή έως το ύψος της συμβολής της με τη Λεωφόρο Νίκης. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις οδούς Τσιμισκή, Παύλου Μελά, τη Λεωφόρο Νίκης και από τους γύρω δρόμους της περιοχής.

Από ώρα 21:00 της Παρασκευής 02/07/2021 έως ώρα 20:00 του Σαββάτου 03/07/2021 δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων στην οδό Εθνικής Αμύνης (εκατέρωθεν) από το ύψος της συμβολής της με την οδό Μητροπόλεως έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Λεωφόρο Νίκης.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή και να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων.

Ζητούμε την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών"

Βίντεο: voria.gr