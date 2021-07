Κοινωνία

Φωτιά στον Ωρωπό

Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς.

(εικόνα αρχείου)

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από περίπου μια ώρα σε αγροτοδασική έκταση στην Συκάμινο Ωρωπού.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά είναι κοντά στον οικισμό αλλά μέχρι στιγμής δεν απειλείται κάποιο σπίτι.

Στον τόπο της πυρκαγιάς βρίσκονται και επιχειρούν για την κατάσβεση της, 35 πυροσβέστες και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος με 14 οχήματα, το Μηχανοκίνητο Ειδικό Τμήμα Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Τ.Π.Ε.), με την συνδρομή εθελοντών πυροσβεστών και υδροφόρων ΟΤΑ, ενώ από αέρος κάνει ρίψεις νερού ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη Δ.Ε. Συκαμίνου δήμου Ωρωπού Αττικής. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 14 οχήματα, το Μ.Ε.Τ.Π.Ε. και 1 Ε/Π. Συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 3, 2021

Εν τω μεταξύ, μεγάλη φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα στην Σιθωνία Χαλκιδικής και στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Υπό μερικό έλεγχο είναι οι φωτιές στην περιοχή Αμφιθέα Περάματος Ιωαννίνων, στην περιοχή Κλεισίδι στην Ποταμιά της Θάσου, στην περιοχή Κυπαρίσσια του δήμου Μεγαλόπολης και στο Κάτω Μαυρίκι Αχαΐας.

Επίσης, σύμφωνα με την πυροσβεστική, καλύτερη είναι η εικόνα από την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καλό Νερό του δήμου Κιλελέρ στη Λάρισα.

