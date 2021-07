Κοινωνία

Αθήνα: Τον έβαλαν στο πορτ μπαγκάζ και ζητούσαν λύτρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τρεις συλλήψεις. "Πλούσιο" το βιογραφικό των δραστών.

Συνελήφθησαν το απόγευμα της περασμένης Τρίτης, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης και της Ο.Π.Κ.Ε., τρεις αλλοδαποί, ηλικίας 38, 47 και 27 ετών, για σύσταση συμμορίας, εκβίαση, κλοπή και απόπειρα αρπαγής με σκοπό τα λύτρα. Ο 38χρονος συνελήφθη και για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα 36χρονος και 35χρονος αλλοδαποί (ιδιοκτήτες καταστημάτων στην Αθήνα), κατήγγειλαν απόπειρα αρπαγής του 35χρονου, τον οποίο έβαλαν με τη βία στον χώρο αποσκευών του αυτοκινήτου που επέβαιναν, ώστε να τον εξαναγκάσουν να τους καταβάλει το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ για να μην βλάψουν τον ίδιο και το κατάστημα του.

Ο 36χρονος κάλεσε το Κέντρο της Άμεσης Δράσης και μετά από αναζητήσεις εντοπίστηκαν ο 38χρονος και 47χρονος στο όχημα ιδιοκτησίας του 27χρονου και οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Αγίου Παντελεήμονα.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 15 ρολόγια και άλλα τιμαλφή.

Επιπρόσθετα και από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας Αγίου Παντελεήμονα, εξιχνιάστηκε η περίπτωση εκβίασης που είχαν διαπράξει ο 38χρονος και ο 47χρονος προ τριμήνου σε βάρος του 36χρονου, απειλώντας τον με όπλο και εξαναγκάζοντας τον να τους καταβάλλει το χρηματικό ποσό των -20.000- ευρώ για να μη βλάψουν τον ίδιο και την οικογένεια του.

Επιπλέον, εξιχνιάστηκε η απόπειρα ανθρωποκτονίας που διαπράχθηκε στην Κυψέλη το έτος 2018, σε βάρος του 36χρονου με φερόμενο ως δράστη τον 47χρονο, που τον πυροβόλησε, τραυματίζοντας τον σοβαρά.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.