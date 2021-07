Πολιτική

Πέτσας για μετακινήσεις εκτός νομού: Εξετάζεται το green pass ή αρνητικό τεστ

"Καμπανάκι" για τον Ιούλιο, καθώς "έπεσε" ο ρυθμός των εμβολιασμών.



Ανοιχτό το ενδεχόμενο τα μέτρα που θα ισχύσουν από τη Δευτέρα 5 Ιουλίου στις μετακινήσεις προς τη νησιωτική χώρα (αρνητικό μοριακό ή rapid test και ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό) για τους μη εμβολιασμένους πολίτες να εφαρμοστούν και στις μετακινήσεις από νομό σε νομό άφησε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Δεν αποκλείω τίποτα γιατί ο μήνας Ιούλιος είναι πολύ κρίσιμος, αν θέλει κάποιος να κάνει τις διακοπές του τον Αύγουστο, έχει μέσα στον Ιούλιο κάθε δυνατότητα να κάνει το εμβόλιο και να τελειώνει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ.Πέτσας.

Σημείωσε δε ότι ενώ είχαμε φτάσει σε ένα υψηλό ρυθμό εμβολιασμών ημερησίως, όπου γίνονταν 115.000 -120.000 εμβολιασμοί την ημέρα, τώρα είμαστε κάτω από τις 90.000 εδώ κι αρκετές ημέρες, που σημαίνει ότι υπάρχει η δυνατότητα να γίνονται περίπου 25.000-30.000 εμβολιασμοί επιπλέον.

Τέλος, ο κ. Πέτσας, προειδοποίησε ότι αν συνεχίσει να πέφτει ο ρυθμός των εμβολιασμών, θα πρέπει πράγματι να εξετάσουμε κάθε εργαλείο που έχουμε στα χέρια μας για να είναι πιο έντονο το κίνητρο για τον εμβολιασμό.

