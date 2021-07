Πολιτική

Οι Ένοπλες Δυνάμεις σε πολυεθνική άσκηση στην Μαύρη Θάλασσα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκτελέστηκαν σενάρια αεροπορικής προστασίας και προσβολής ναυτικής δύναμης. Εντυπωσιακές εικόνες.



Οι Ένοπλες Δυνάμεις συμμετείχαν, χθες, με ένα ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών F-16 σε πολυεθνική διακλαδική άσκηση ADEX - Air Defence Exercise στη Μαύρη Θάλασσα εντός FIR Βουκουρεστίου.

Όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΕΘΑ , στην άσκηση συμμετείχε η Ναυτική Συμμαχική Δύναμη Standing NATO Maritime Group Two - SNMG 2 καθώς και μαχητικά αεροσκάφη - επιπλέον των ελληνικών - από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Ρουμανία καθώς και ένα αεροσκάφος εγκαίρου προειδοποίησης E-3A AWACS του ΝΑΤΟ.

Κατά την διάρκεια της άσκησης, εκτελέστηκαν σενάρια αεροπορικής προστασίας και προσβολής ναυτικής δύναμης, στο πλαίσιο των οποίων το ελληνικό ζεύγος F-16 επιχείρησε σε ρόλο Escort των επιτιθέμενων αεροσκαφών.

Σκοπός της ADEX ήταν να επιδείξει την ικανότητα του ΝΑΤΟ στην ολοκλήρωση και αποτελεσματική συνέργεια των δυνάμεων του σε θάλασσα και αέρα, και να προαγάγει το επίπεδο της επιχειρησιακής ετοιμότητας, μαχητικής ικανότητας, διαλειτουργικότητας και συνεργασίας των συμμετεχόντων σε συμμαχικό πλαίσιο.

Ειδήσεις σήμερα:

Αθήνα: Τον έβαλαν στο πορτ μπαγκάζ και ζητούσαν λύτρα

Φωτιά στον Ωρωπό

Σταϊκούρας: Νέα ευνοϊκή ρύθμιση για τις οφειλές της πανδημίας