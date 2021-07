Κοινωνία

Έρρικα Πρεζεράκου: Το σπαρακτικό αντίο στην ανιψιά της, Αναστασία

Ραγίζει καρδιές ο αποχαιρετισμός της Έρρικας Πρεζεράκου στην 7χρονη ανιψιά της που έφυγε από τη ζωή.

Στο πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια της Έρρικας Πρεζεράκου, καθώς -όπως έγινε γνωστό το πρωί του Σαββάτου- η ανιψιά της, Αναστασία, έχασε τη μάχη με τον καρκίνο.

Η Έρρικα Πρεζεράκου, θεία του αδικοχαμένου κοριτσιού έκανε μια συγκλονιστική ανάρτηση στα social media, “αποχαιρετώντας” την 7χρονη Αναστασία.

Η θεία της άτυχης 7χρονης, ήταν άλλωστε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της και μάλιστα, συχνά πυκνά ζητούσε από τον κόσμο να προσευχηθεί για την Αναστασία, έτσι ώστε όλη η θετική ενέργεια να φτάσει στη μικρή.

«Σήμερα θα πας να συναντήσεις τους φίλους σου τα υπόλοιπα αγγελακια εκεί στο Παράδεισο. Χαρές και γέλια που θα κάνετε .. παιχνίδια πολλά θα έχουν εκεί για σένα να ξέρεις Αναστασια μου ..

Μας τίμησες αγγελούδι μου 7 χρόνια της ζωή σου τα μοιράστηκες απλόχερα, θυμίζοντας μας πως είναι οι Άγγελοι στη Γη.

Μην μας κοιτάς εμάς εδώ που κλαίμε καρδούλα μου… μην μας δίνεις σημασία, από χαρά είναι αγάπη μου που έκανες ότι είχε αποφασίσει η ψυχή σου και ο Θεός .. από χαρά είναι τα δάκρυα μας που είχαμε την τιμή να δούμε πως είναι οι νεράιδες… και ποσό μαχήτριες είναι στα ακατόρθωτα ..

Δεν θα σου πω αλλά λόγια .. θα μπω σε σιωπή.. μπας και ακούσω το σιγοτραγουδισμα σου από εκεί ψηλά που θα παίζεις …

Καλό Παράδεισο Αναστασία μου», έγραψε η Έρρικα Πρεζεράκου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook.

