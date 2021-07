Οικονομία

Μητσοτάκης για ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης: Σήμερα είναι μία σημαντική ημέρα

Οι αναρτήσεις του πρωθυπουργού για την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης με την Πελοπόννησο.

«Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για την Κρήτη. Τέθηκε σε λειτουργία η ηλεκτρική διασύνδεση με την Πελοπόννησο. Το νησί ηλεκτροδοτείται πλέον και από το ηπειρωτικό σύστημα μέσω του νέου υποβρύχιου καλωδίου Υψηλής Τάσης», έγραψε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Facebook για την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης με την Πελοπόννησο.

«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη καλωδιακή σύνδεση εναλλασσόμενου ρεύματος παγκοσμίως, συνολικού μήκος 174 χλμ. (χερσαία και υποβρύχια τμήματα), τάσης 150 kV και μεταφορικής ικανότητας έως 300 MW.

Είναι το πρώτο βήμα για την ένταξη του νησιού στο Εθνικό Σύστημα Ενέργειας που θα ολοκληρωθεί με τη διασύνδεση Κρήτης-Αττικής το 2023», συνέχισε ο πρωθυπουργός.

Και υπογράμμισε: «Τα οφέλη πολλαπλά. Δεν είναι μόνο η ομαλοποίηση της ηλεκτροδότησης και η ενεργειακή επάρκεια. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα αφού η διασύνδεση:

- Θα καλύψει το 1/3 των ενεργειακών αναγκών της Κρήτης και θα διευρύνει το περιθώριο για την ανάπτυξη ΑΠΕ στο νησί κατά 180 MW.

- Με τη λειτουργία της η εξάρτηση από τους τοπικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής θα μειωθεί σημαντικά, οδηγώντας σε μείωση των εκπομπών CO2 κατά 100.000 τόνους ανά έτος.

Όταν ολοκληρωθεί η διασύνδεση οι καταναλωτές θα εξοικονομήσουν 380 εκατ. ευρώ από τους λογαριασμούς ρεύματος μέσω των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας που επιβαρύνουν το σύνολο των καταναλωτών για τη λειτουργία των ρυπογόνων μονάδων στα νησιά».

«Η Ελλάδα προχωράει με γρήγορα βήματα στην «πράσινη μετάβαση». Και τα νησιά μας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτής της μετάβασης», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε σχετική ανάρτησή του στο Twitter έγραψε : «Τέθηκε σε λειτουργία η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την Πελοπόννησο. Το νησί ηλεκτροδοτείται πλέον και από το ηπειρωτικό σύστημα μέσω του νέου υποβρύχιου καλωδίου Υψηλής Τάσης, οδηγώντας σε μείωση των εκπομπών CO2 κατά 100.000 τόνους ανά έτος».

