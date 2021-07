Υγεία - Περιβάλλον

Μετάλλαξη “Δέλτα” – Λινού: Κάνω έκκληση σε όλους να εμβολιαστούν

Ανησυχία για την μετάλλαξη "Δέλτα". Πόσο μεταδοτική είναι. Τι είπε για την χαλάρωση των μέτρων και τα ποσοστά εμβολιασμού.



Ανησυχητική χαρακτήρισε την κατάσταση με την μετάλλαξη Δέλτα του κορονοϊού η καθηγήτρια Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, Αθηνά Λινού, μιλώντας στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Σύμφωνα με την κ. Λινού το συγκεκριμένο στέλεχος έχει διπλάσια μεταδοτικότητα από το αρχικό στέλεχος του ιού και πρόσθεσε ότι «εφόσον είμαστε κάτω από 50% στους εμβολιασμένους είναι σαν να είμαστε στην αρχή».

Η κ. Λινού τόνισε ότι είναι πιθανό ένα τέταρτο κύμα πανδημίας, σημείωσε ότι πρέπει να εφαρμόζουμε τα μέτρα, όπως να φοράμε μάσκες, να κρατάμε αποστάσεις και να αποφεύγεται ο συνωστισμός και πρόσθεσε ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε τους εξωτερικούς χώρους.

«Ο ιός δεν ανακόπτει την πορεία του, αλλάζουμε εμείς τις συνήθειες μας και είμαστε περισσότερο έξω, ενώ βοηθάει και ο ήλιος», είπε ακόμα η κ. Λινού, ενώ έκανε έκκληση προς όλους να εμβολιαστούν. Υπογράμμισε, ακόμα, ότι για να χτίσουμε τείχος ανοσίας θα πρέπει να εμβολιαστεί το 80% των ενηλίκων.

Η κ. Λινού ανέφερε πως «φαίνεται ότι τα εμβόλια προστατεύουν για όλες τις μεταλλάξεις, με πάνω από 60% - 70%».

Τέλος, δήλωσε επιφυλακτική με το χρηματικό bonus που δόθηκε στους νέους. «Το μέτρο που με ανησυχεί είναι το μέτρο του bonus στα νέα παιδιά» καθώς όπως είπε δίνεται αμέσως μετά την πρώτη δόση του εμβολίου. «Έπρεπε να δοθεί 15 ημέρες μετά την δεύτερη δόση», είπε χαρακτηριστικά η κ. Λινού.

