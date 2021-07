Πολιτική

Σταυριανάκης: Ο Χρήστος Παππάς είπε ότι ήταν έτοιμος να παραδοθεί

Ο δικηγόρος του Χρήστου Παππά μετέφερε στον ΑΝΤ1 τι του είπε ο πελάτης του σε επικοινωνία που είχαν.

Στον δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 μίλησε ο Περικλής Σταυριανάκης, συνήγορος υπεράσπισης του Χρήστου Παππά, ο οποίος συνελήφθη σε διαμέρισμα στου Ζωγράφου.

Όπως είπε ο κ. Σταυριανάκης «δεν μπορώ να επιβεβαιώσω ή να διαψεύσω αν ήταν έτοιμος να παραδοθεί», ωστόσο σημείωσε ότι αυτό υποστήριξε ο Χρήστος Παππάς στον εισαγγελέα, ο οποίος μεταφέρθηκε στις φυλακές Δομοκού.



«Σε επικοινωνία που είχαμε χθες μου είπε ότι ζήτησε να μείνει στο ίδιο κελί με τον Γιάννη Λαγό», στ ανέφερε ακόμα ο κ. Σταυριανάκης και πρόσθεσε ότι «οι Αρχές δεν πιστεύουν ότι ο Χρήστος Παππάς πήγες μια φορά στο διαμέρισμα στου Ζωγράφου».

Παράλληλα, σημείωσε ότι η εκτίμηση του είναι ότι «ο Χρήστος Παππάς δεν μεθόδευσε να φύγει στο εξωτερικό» και κατέληξε λέγοντας πως «αυτό που ξέρω και εκτιμώ είναι ότι ήθελε να αποφύγει τον μακρύ χρόνο έκτισης ποινής».

