Κορονοϊός - Λύματα: Η Θεσσαλονίκη στέλνει αισιόδοξα μηνύματα

“Καλά νέα” για τη διασπορά του κορονοϊού από τα λύματα. Τι έδειξαν οι τελευταίες μετρήσεις του ΑΠΘ.

Στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 9 μηνών ανιχνεύεται το ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά υγρά απόβλητα της Θεσσαλονίκης, στις τελευταίες μετρήσεις της εβδομάδας, για την έρευνα που διεξάγει η Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΑΠΘ με την ΕΥΑΘ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου του ΕΟΔΥ.

Συγκεκριμένα, στα δείγματα που λαμβάνονται καθημερινά στην είσοδο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης, αναφορικά με τις εξορθολογισμένες τιμές σχετικής έκκρισης ιικού φορτίου, η μέση τιμή των δύο πιο πρόσφατων μετρήσεων, δηλαδή της Τετάρτης, 30/06 και της Πέμπτης, 01/07 είναι:

-Οριακά μειωμένη (-50%) σε σχέση με τη μέση τιμή των δύο αμέσως προηγούμενων μετρήσεων της Δευτέρας, 28/06 και της Τρίτης, 29/06.

-Προσεγγιστικά σταθερή (-35%) σε σχέση με την μέση τιμή της προηγούμενης Τετάρτης, 23/06 και Πέμπτης, 24/06.

«Οι τιμές του ιικού φορτίου των τελευταίων δυο ημερών είναι οι χαμηλότερες που μετρήθηκαν εδώ και πολλούς μήνες και είναι αντίστοιχες των χαμηλών τιμών στις αρχές Οκτώβρη 2020», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύτανης του ΑΠΘ και επιστημονικά υπεύθυνος του ερευνητικού έργου, καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου, εξηγώντας ότι «ο εξορθολογισμός των μετρήσεων ιικού φορτίου με βάση ποιοτικά χαρακτηριστικά των λυμάτων που εφαρμόζει η Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΑΠΘ, επιτρέπει αξιόπιστα αποτελέσματα ακόμη και όταν οι τιμές ιικού φορτίου είναι τόσο χαμηλές».

Η μεγάλη πρόκληση για την Ομάδα του ΑΠΘ, όπως πρόσθεσε ο καθηγητής Χημείας του πανεπιστημίου, Θοδωρής Καραπάντσιος, «και το ενδιαφέρον σε μια τέτοια περίοδο χαμηλού ιικού φορτίου, βρίσκεται πλέον στον αξιόπιστο εντοπισμό μεταλλάξεων στα δείγματα λυμάτων που αναζητά η ομάδα του ΑΠΘ σε συνεργασία με το ΕΚΕΤΑ», καθώς «τα λύματα μπορούν να δώσουν πληροφορίες για μεταλλάξεις στο σύνολο του πληθυσμού, ενώ ο αριθμός των κλινικών δειγμάτων από ασθενείς ελαττώνεται, αφού τα κρούσματα μειώνονται».

Η μεθοδολογία αποτίμησης του κορονοϊού στα αστικά απόβλητα, που ανέπτυξε η ομάδα του ΑΠΘ, εξορθολογίζει τις μετρήσεις συγκέντρωσης του γονιδιώματος του ιού με βάση 24 περιβαλλοντικούς παράγοντες, που δύνανται να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων.

