Κόσμος

Προσθαλάσσωση αεροσκάφους στη Χαβάη: Η διάσωση των πιλότων (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε αναγκαστική προσθαλάσσωση προχώρησε φορτηγό αεροσκάφος, με τις τοπικές Αρχές να διασώζουν τους χειριστές του.

Ένα φορτηγό αεροσκάφος Boeing Co 737 με δύο επιβαίνοντες προχώρησε σε αναγκαστική προσθαλάσσωση, στα ανατολικά των ακτών της Χονολουλού, στη Χαβάη, την Παρασκευή, με τις τοπικές Αρχές να καταφέρνουν να σώζουν τους δύο πιλότους.

«Οι κυβερνήτες ανέφεραν πρόβλημα στον κινητήρα και επιχειρούσαν να επιστρέψουν στη Χονολουλού, όταν αναγκάστηκαν να προσθαλασσώσουν το αεροσκάφος», εξηγεί η FAA σε ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την Ακτοφυλακή της Χαβάη, οι διασώστες είδαν από το ελικόπτερο τα συντρίμμια του αεροσκάφους και δύο ανθρώπους στο νερό.

Ο ένας φιλοξενήθηκε στην Ακτοφυλακή και ο δεύτερος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Τα αίτια του ατυχήματος είναι υπό διερεύνηση.

Ειδήσεις σήμερα:

Έρρικα Πρεζεράκου: Το σπαρακτικό αντίο στην ανιψιά της, Αναστασία

Φωτιές: πολύ υψηλός κίνδυνος την Κυριακή (χάρτης)

Καστοριά: Οπλοστάσιο το σπίτι 47χρονου