Θεσσαλονίκη: Ένα αυτοκίνητο, μηχανάκια και ποδήλατα έβγαλαν από τη θάλασσα

«Σοκ» προκαλούν τα ευρήματα εθελοντικής ομάδας που καθάρισε την νέα Παραλία Θεσσαλονίκης.

Ένα αυτοκίνητο, τέσσερα μηχανάκια, οκτώ ηλεκτρικά πατίνια και πέντε ποδήλατα ανέσυραν από τη θάλασσα στη νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Μεγάρου Μουσικής εθελοντές της ομάδας «Beach Cleaning» που υλοποιεί εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών μέσω των παράκτιων και υποβρύχιων καθαρισμών.

Η ομάδα αποτελούμενη από τέσσερις δύτες και πέντε εθελοντές ξηράς, που επισκέφθηκε τη Θεσσαλονίκη και πραγματοποίησε σε συνεργασία με τον δήμο Θεσσαλονίκης για πέντε μέρες δράσεις καθαρισμού στη Νέα Παραλία έβγαλε επίσης από το θαλάσσιο βυθό δύο καρότσια σούπερ μάρκετ, έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, 10 μπαταρίες, πλαστικά, μέταλλα και γυάλινα ποτήρια και μπουκάλια.

«Τα τελευταία τρία χρόνια έχουμε υλοποιήσει 50 δράσεις καθαρισμού σε Νάξο, Ρόδο, Βόλο και Αθήνα» δήλωσε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο Οδυσσέας Λάμπρου από τη «Beach Cleaning.

«Πηγαίνουμε όπου μας καλούν και μας ενημερώνουν ότι υπάρχει πρόβλημα ή σε μέρη που ελέγχουμε εμείς οι ίδιοι» εξήγησε τονίζοντας ότι η ομάδα έχει 15 βασικά μέλη, ηλικίας 17-20 ετών, που είναι όλοι από την Αθήνα και ξεκίνησαν τις δράσεις ως χόμπι, αλλά πλέον έχουν θέσει διττό στόχο, τους υποβρύχιους και παράκτιους καθαρισμούς και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την ανάγκη προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

«Βλέποντας το έργο που κάνουμε, ο κόσμος αντιλαμβάνεται το πρόβλημα, ακόμη και όσοι πετούν όλα αυτά τα αντικείμενα μέσα στη θάλασσα, ξέρουν ότι κάνουν λάθος και ζημιώνουν το περιβάλλον» υπογράμμισε ο Οδυσσέας Λάμπρου.

«Απευθύνουμε πρόσκληση σε εκείνους που ρυπαίνουν τη θάλασσα με αυτό τον τρόπο, να έρθουν σε μία δράση μας για να καταλάβουν πόσο βλαβερά είναι όλα αυτά τα στοιχεία για το περιβάλλον, οι μπαταρίες, τα πλαστικά που μετατρέπονται σε μικροπλαστικά. Τους προτείνουμε να έρθουν σε μία επιχείρηση καθαρισμού και είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα ξεναπετάξουν απορρίμματα στη θάλασσα» τόνισε.

Οι δράσεις της «Beach Cleaning» υλοποιούνται με υποστηρικτή το Dixan στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού προγράμματος «Καθάρισε σε βάθος» που τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Η ομάδα θα βρίσκεται στα τέλη Ιουλίου στη Σάμο, τον Αύγουστο στην Κρήτη και στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια στην Πάτρα.

