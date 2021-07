Τα νέα μέτρα για κινηματογράφους και αθλητισμό

Πολιτισμός

Τι θα ισχύει από τη Δευτέρα για τους κλειστούς κινηματογράφους, τη διασκέδαση, τους χώρους πολιτισμού και αθλητισμού.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για τα νέα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από την νόσο COVID-19, που ισχύουν σε όλη τη χώρα, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, από τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου έως και τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου. Στο ΦΕΚ περιλαμβάνονται όλες οι αλλαγές που ανακοινώθηκαν σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των κέντρων διασκέδασης, της εστίασης, των χώρων πολιτισμού, καθώς επίσης και οι αλλαγές στις μετακινήσεις με πλοία, αεροπλάνα και λεωφορεία.

Όσον αφορά τις δημόσιες υπηρεσίες, αναφέρεται ότι η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, τηρουμένων πάντα των μέτρων προστασίας και της αναλογίας 1 ατόμου ανά 16 τμ και με υποχρεωτική χρήση μάσκας ακόμα και σε εξωτερικό χώρο, εφόσον δεν τηρούνται οι απαιτούμενες αποστάσεις.

Σχετικά με τη λειτουργία των κλειστών κινηματογραφικών αιθουσών (δωδεκάμηνης λειτουργίας) και με βάση τις σχετικές ανακοινώσεις που έχουν γίνει, αναφέρεται ότι κατά την είσοδο απαιτείται υποχρεωτική επίδειξη

πιστοποιητικού εμβολιασμού ή

βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για κορονοϊό με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων 72 ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα προβολής, είτε ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορονοϊού (rapid test), εντός 48 ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα προβολής, είτε αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (selftest) εντός 24 ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα προβολής. Η αρνητική διάγνωση του εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR και του ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου rapid test αποδεικνύονται με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης, ενώ η αντίστοιχη διάγνωση με self-test αποδεικνύεται με την επίδειξη βεβαίωσης «COVID-19:

Δήλωση αποτελέσματος self-test/Self test declaration» ηλεκτρονικά καταχωρισμένης ή χειρόγραφης

πιστοποιητικού νόσησης που εκδίδεται 30 ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως 180 ημέρες μετά από αυτόν. Όσον αφορά τη λειτουργία των κέντρων διασκέδασης γνωστοποιείται ότι από 2 Ιουλίου λειτουργούν μόνο ανοικτά (υπαίθρια) κέντρα διασκέδασης , περιλαμβανομένων και αυτών με ανοιγόμενη οροφή, υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

που εκδίδεται 30 ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως 180 ημέρες μετά από αυτόν. Όσον αφορά τη λειτουργία των , περιλαμβανομένων και αυτών με ανοιγόμενη οροφή, υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις: 25% πληρότητα

Υποχρεωτική επίδειξη κατά την είσοδο:

πιστοποιητικού εμβολιασμού ή

βεβαίωσης αρνητικού ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορoνοϊού COVID-19 (rapid test) εντός 48 ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα προσέλευσης. Η αρνητική διάγνωση του ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου rapid test αποδεικνύεται με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης, ή

πιστοποιητικού νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν

Αθλητισμός

Επιτρέπεται η παρουσία θεατών σε ποσοστό 50% της χωρητικότητας των εξεδρών σε αγώνες ατομικών αθλημάτων εξωτερικού χώρου και εφόσον οι θεατές:

έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον 14 ημερών τον εμβολιασμό για κορονοϊό και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή

έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self-test) εντός 24 ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα του αγώνα. Η διάγνωση με self-test αποδεικνύεται με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης που εκδίδεται από την πλατφόρμα selftesting.gov.gr , ή

, ή επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται 30 ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως 180 ημέρες μετά από αυτόν.

