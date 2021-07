Αθλητικά

Formula 1: Ο Φερστάπεν στην pole position ξανά

Ακόμα μία πρωτιά στα επίσημα δοκιμαστικά του γκραν πρι της Αυστρίας για τον Ολλανδό.

Την τρίτη διαδοχική "pole position" του και τέταρτη στη φετινή σεζόν της Φόρμουλα Ένα πανηγύρισε ο Μαξ Φερστάπεν στα επίσημα δοκιμαστικά για το γκραν πρι της Αυστρίας. Ο οδηγός της Red Bull σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στην πίστα του Σπίλμπεργκ και θα εκκινήσει αύριο από την πρώτη θέση, έχοντας δίπλα του στην πρώτη σειρά τον Λάντο Νόρις με McLaren, ο οποίος έκανε την έκπληξη, όντας 48 χιλιοστά του δευτερολέπτου πιο αργός από τον Ολλανδό.

Την πρώτη τριάδα των χρονομετρημένων δοκιμαστικών συμπλήρωσε ο Σέρχιο Πέρες με την δεύτερη Red Bull, ενώ τα μονοθέσια της Mercedes θα εκκινήσουν από την τέταρτη και την πέμπτη θέση, με τον Λιούις Χάμιλτον να είναι μπροστά από τον Βάλτερι Μπότας.

Η πρώτη δεκάδα των επίσημων δοκιμαστικών για το αυστριακό γκραν πρι:

1. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 1:03.720

2. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) 1:03.768

3. Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Red Bull) 1:03.990

4. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) 1:04.014

5. Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία/Mercedes) 1:04.049

6. Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/AlphaTauri) 1:04.107

7. Γιούκι Τσουνόντα (Ιαπωνία/AlphaTauri) 1:04.273

8. Σεμπάστιαν Φέτελ (Γερμανία/Aston Martin) 1:04.570

9. Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Williams) 1:04.591

10. Λανς Στρολ (Καναδάς/Aston Martin) 1:04.618

