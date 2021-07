Κοινωνία

Τροχαίο στην Κεφαλονιά: “ράγισαν καρδιές” στην κηδεία της 16χρονης (εικόνες)

Το μικρότερο από τα τρία θύματα του δυστυχήματος, κηδεύτηκε μέσα σε κλίμα οδύνης.

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Κεφαλονιά για τον χαμό τριών ανθρώπων, σε τροχαίο που συνέβη στην περιοχή Κοκύλια, το απόγευμα της Πέμπτης.

Τραγικό θάνατο βρήκαν ο 20χρονος Παναγιώτης και η 16χρονη Ελευθερία, που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα, και ένας 80χρονος άνδρας τον οποίο παρέσυρε η μηχανή, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Σήμερα, συγγενείς, φίλοι και συμμαθητές είπαν το τελευταίο "αντίο" στην Ελευθερία. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Μητροπολιτικό Ναό του Αργοστολίου, όπου "ράγισαν" καρδιές.

Τραγικές φιγούρες οι γονείς της 16χρονης, που δεν μπορούν να πιστέψουν το κακό που συνέβη στην οικογένειά τους.

Οι φίλοι και συμμαθητές της Ελευθερίας την αποχαιρέτησαν κρατώντας λευκά τριαντάφυλλα στα χέρια, και φορώντας λευκά μπλουζάκια και μαύρα παντελόνια. Μια εκκλησία γεμάτη με νέα παιδιά και ο πόνος "βουβός".

