Επιστρεπτέα Προκαταβολή: παράταση για τα δικαιολογητικά

Μέχρι πότε παρατείνεται η προθεσμία και ποιους αφορά. Η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών.

Παρατείνεται έως τις 16 Ιουλίου η προθεσμία υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για τις επιχειρήσεις που έλαβαν χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο όλων των κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, μετά την έκδοση των σχετικών Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών

Με την έκδοση επτά κοινών αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΓΔΟΥ 608/30.06.202 - ΦΕΚ Β΄ 2835, ΓΔΟΥ 609/30.06.2021 - ΦΕΚ Β΄ 2836, ΓΔΟΥ 610/30.06.2021 - ΦΕΚ Β΄ 2837, ΓΔΟΥ 611/30.06.2021 - ΦΕΚ Β΄ 2838, ΓΔΟΥ 612/30.06.2021 - ΦΕΚ Β΄ 2839, ΓΔΟΥ 613/30.06.2021 - ΦΕΚ Β΄ 2840, ΓΔΟΥ 614/30.06.2021 - ΦΕΚ Β΄ 2841), παρατείνεται έως τις 16 Ιουλίου 2021 η προθεσμία υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για τις επιχειρήσεις που έλαβαν χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο όλων των κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, όπως είχε ήδη ανακοινώσει το Υπουργείο Οικονομικών από τις 16 Ιουνίου.

Παράλληλα, αναφορικά με το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας, προβλέπεται να αναζητείται αυτεπαγγέλτως στις περιπτώσεις των Πρωτοδικείων που διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα, δηλαδή των Πρωτοδικείων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιώς και Χαλκίδας. Υπενθυμίζεται ότι κατά τα λοιπά, τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “myBusinessSupport” της ΑΑΔΕ.

Με τις παραπάνω τροποποιήσεις, παρέχεται επιπλέον χρόνος στις επιχειρήσεις για να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ενώ διευκολύνεται η διαδικασία αναζήτησης και έκδοσης πιστοποιητικών, μειώνοντας τα διοικητικά βάρη.

