Πολιτισμός

Εθνική Πινακοθήκη: ο Πικάσο ήταν... προς πώληση από τον κλέφτη; (εικόνες)

Πληροφορίες και ντοκουμέντα έρχονται στο φως, σύμφωνα με τα οποία, ο 49χρονος φέρεται να είχε οργανωθεί η πώληση του κλεμμένου αριστουργήματος.

Στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας βρίσκεται η πληροφορία ότι ο 49χρονος, που έκλεψε τα έργα Τέχνης από την Εθνική Πινακοθήκη, είχε οργανώσει την πώληση του κλεμμένου Πικάσο, έναντι 20 εκατομμυρίων ευρώ! Η υπόθεση παίρνει νέα τροπή μετά την καταγγελία κορυφαίου Ολλανδού ιδιωτικού ερευνητή ό,τι ο ελαιοχρωματιστής είχε στην κατοχή του και άλλα έργα.

Με φωτογραφίες – ντοκουμέντο που ανήρτησε στο Twitter, ο παγκoσμίως γνωστός ντετέκτιβ, Άρθουρ Μπραντ, καταρρίπτει τους ισχυρισμούς του αυτοαποκαλούμενου “artfreak” ότι η ληστεία των πινάκων από την Εθνική Πινακοθήκη έγινε από πάθος για την Τέχνη.

Exclusive pictures. Left: behind the brown wall in the appartment of Georges uncle, the Picasso and Mondriaan from the National Gallery and the Monet from the Kunsthal were stored. Right: the paintings packed for shipment to the Netherlands. That eventually didn't take place. pic.twitter.com/rhM4oauIZ2 — Arthur Brand (art detective) (@brand_arthur) July 2, 2021

«Αποκλειστικές φωτογραφίες. Αριστερά: πίσω από τον καφέ τοίχο στο διαμέρισμα του θείου του, έχει κρύψει τον Πικάσο και τον Μοντριάν από την Εθνική Πινακοθήκη και τον Μονέ από μουσείο του Ρότερνταμ. Δεξιά: οι πίνακες πακεταρισμένοι για αποστολή στην Ολλανδία, η οποία τελικά δεν έγινε», αναφέρει στο Tweet ο Μπραντ.

Ο Μπραντ ισχυρίζεται πως υπάρχει γυναίκα πληροφοριοδότης της Ελληνικής Αστυνομίας, στην οποία ο ελαιοχρωματιστής εμπιστεύτηκε πως πέρα από τους πίνακες απ' την Ελλάδα, είχε στην κατοχή του άλλους δύο: Έναν Μονέ και ακόμη έναν Πικάσο, από μία ληστεία στο Μουσείο Τέχνης του Ρότερνταμ, το 2012, όταν συμμορία Ρουμάνων έκλεψε 7 πίνακες κορυφαίων ζωγράφων.

These are the two paintings stolen from the Kunsthal In Rotterdam in 2012. George went to Romania to collect them. He sold the Picasso. The Monet he stil is hiding... pic.twitter.com/WLEqo1q7ST — Arthur Brand (art detective) (@brand_arthur) July 2, 2021

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο Αχιλλέας Τσαντίλης, δικαστικός πραγματογνώμον,ας, εκτιμητής έργων Τέχνης και ιδιοκτήτης γκαλερί, «δεν μπορεί ένα τόσο σπουδαίο έργο, αφιερωμένο στους Έλληνες και εξαιρετικής τεχνικής, να το πήρε τυχαία…».

Άραβας κροίσος ο υποψήφιος αγοραστής του Πικάσο;

Σύμφωνα με τη Real News, η τύχη του «δικού μας» Πικάσο είχε κριθεί. Ο ελαιοχρωματιστής ετοιμαζόταν να τον πουλήσει σε Άραβα κροίσο, έναντι 20 εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκονται τρία ταξίδια: σε Μιλάνο, Φλωρεντία και Γενεύη.

Όσο για το τρίτο έργο που εκλάπη, παραμένει ανοιχτή η εκδοχή να ταυτίζεται με το έργο που εμφανίστηκε σε δημοπρασία, στην Φλωρεντία, πριν από δύο χρόνια. Το ερώτημα πάντως παραμένει: γιατί η Εθνική Πινακοθήκη δεν έστειλε κάποιον ειδικό να εξετάσει από κοντά εκείνο το έργο;

