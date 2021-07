Κοινωνία

“Πορτοφολάς” στον Προαστιακό: η δράση και η σύλληψη (βίντεο – ντοκουμέντο)

Χειροπέδες σε έναν 46χρονο που έκλεβε πορτοφόλια από επιβάτες των συρμών, πέρασαν οι αστυνομικοί. Δείτε τι κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας.

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Όπως φαίνεται σε βίντεο – ντοκουμέντο που αποκάλυψε ο ΑΝΤ1 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Σαββάτου, αστυνομικοί της Ασφάλειας του Αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» έχουν περάσει χειροπέδες και οδηγούν στο περιπολικό για τα περαιτέρω, τον 46χρονο Ρουμάνο, που κατηγορείται ότι έκλεβε πορτοφόλια στον Προαστιακό.

Ο 46χρονος συνήθιζε να αλλάζει ρούχα, ώστε να μην γίνεται αντιληπτός. Έκρυβε στο μπουφάν του τα πορτοφόλια που έκλεβε από τους ανυποψίαστους επιβάτες των συρμών του προαστιακού. Δημιουργούσε συνωστισμό ή προφασιζόταν ότι ήθελε να βοηθήσει τα θύματά του και έτσι έβρισκε την ευκαιρία να κλέβει.

Όπως δήλωσε ο Ηλίας Βρέντας, Αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιονατολικής Αττικής, «οι συνάδελφοι του Τμήματος Ασφαλείας του Αερολιμένα Αθηνών αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για τις συνεχόμενες επιτυχίες τους, ειδικά τη δεδομένη χρονική περίοδο που αυξάνεται ο τουρισμός τονώνουν το αίσθημα ασφαλείας σε όσους διέρχονται από το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών».

Για την εξιχνίαση των κλοπών συστάθηκαν ειδικές ομάδες αστυνομικών, οι οποίοι κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον δράστη. Μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί έχουν εξιχνιάσει 4 κλοπές, στις οποίες εμπλέκεται ο «ελαφροχέρης».

Στο διαμέρισμα όπου έμενε, στην Αθήνα, οι αστυνομικοί βρήκαν, μεταξύ άλλων, κοσμήματα, τρία γυναικεία πορτοφόλια και 1.300 ευρώ.

Όπως σημειώνουν αστυνομικές πηγές, οι έλεγχοι σε σημεία όπου υπάρχει τουριστική κίνηση θα εντατικοποιηθούν.

