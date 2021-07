Αθλητικά

Euro 2020: Η Δανία στους “4” με νίκη επί της Τσεχίας (βίντεο)

Το τρίτο από τα τέσσερα εισιτήρια της φάσης των ημιτελικών κατάφεραν να πάρουν οι Δανοί, κερδίζοντας την ομάδα της Τσεχίας.

Η εκπληκτική Δανία, με μια πορεία η οποία θυμίζει εκείνη το 1992 που την έφερε ως την κορυφή της Ευρώπης, προκρίθηκε στα ημιτελικά του EURO 2020 αποκλείοντας την Τσεχία, την οποία νίκησε στο Μπακού με 2-1, στο χρονικά τρίτο προημιτελικό. Οι εντυπωσιακοί Σκανδιναβοί έφτασαν στη νίκη με τα γκολ των Ντιλέινι (5΄) και Ντόλμπεργκ (42΄), ενώ για τους Τσέχους μείωσε στο 49΄ ο Σικ.

Στο δρόμο για τον τελικό η ομάδα του Κάσπερ Χιούλμαντ θα αντιμετωπίσει στις 7 Ιουλίου, στο στάδιο Γουέμπλεϊ του Λονδίνου, το νικητή του τελευταίου προημιτελικού, ανάμεσα στην Ουκρανία και την Αγγλία. Ταυτόχρονα, σήμερα οι Δανοί πήραν ρεβάνς από τους Τσέχους για την ήττα-αποκλεισμό στα προημιτελικά του EURO 2004, στην Πορτογαλία. Το πρώτο ζευγάρι των ημιτελικών, που αναδείχθηκε απο τα παιχνίδια της Παρασκευής, είναι το Ιταλία - Ισπανία.

Οι «ερυθρόλευκοι» του ευρωπαϊκού βορρά προκρίθηκαν απόψε για τέταρτη φορά στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της κορυφαίας ηπειρωτικής διοργάνωσης. Το 1964 ήταν τέταρτοι στην Ισπανία χάνοντας στο «μικρό τελικό» με 3-1 από την Ουγγαρία (παράταση).

Το 1984, στη Γαλλία, μοιράστηκαν την τρίτη θέση με την Πορτογαλία και το 1992 έγραψαν Ιστορία κατακτώντας το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Σουηδίας με νίκη 2-0 επί της Γερμανίας στον τελικό. Και για όσους δεν θυμούνται τις λεπτομέρειες, οι Δανοί μετείχαν στην τελική φάση ως «επιλαχόντες», κι αφού η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία χρειάστηκε να αναζητήσει αρκετούς διεθνείς στα ελληνικά νησιά, όπου έκαναν διακοπές, για να συγκροτήσει αποστολή!

Ο αγώνας στο «Baku Olimpiya Stadionu» ξεκίνησε με φρενήρη ρυθμό, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα το σκορ να ανοίξει μόλις στο 5ο λεπτό, για τους Σκανδιναβούς: σε εκτέλεση κόρνερ από δεξιά ο Ντιλέινι μόνος από το ύψος του πέναλτι έπιασε την κεφαλιά κι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Βάτσλικ.

Στο 13΄ οι παίκτες του Χιούλμαντ λίγο έλειψε να διπλασιάσουν, όταν σε βαθιά μπαλιά στην πλάτη της Τσεχίας, ο Ντάμσγκααρντ βγήκε σε θέση τετ-α-τετ, αλλά το πλασέ του απέκρουσε ο Τσούφαλ, πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή.

Αφού ξεπέρασαν το σοκ του 0-1, οι Τσέχοι άρχισαν να βγαίνουν μπροστά παίρνοντας μέτρα στο γήπεδο και στο 23΄, σε κάθετη πάσα του Μάσοπουστ ο Χόλες βγήκε απέναντι στον Σμάιχελ, αλλά νικήθηκε από τον Δανό τερματοφύλακα.

Κι ενώ το ημίχρονο όδευε προς τη λήξη του, στο 42ο λεπτό οι Δανοί πήραν προβάδισμα δύο τερμάτων. Ο Βέστεργκααρντ έβγαλε έξοχα στον Μέλε, που σέντραρε από αριστερά με το εξωτερικό του δεξιού ποδιού (!), η μπάλα πέρασε από στόπερ και Μπρέθγουεϊτ, για να έρθει ο Ντόλμπεργκ στο δεύτερο δοκάρι και να «σκοτώσει» εν κινήσει τον Βάτσλικ.

Την ίδια στιγμή η Δανία έφτανε τα 11 γκολ στη διοργάνωση, τα περισσότερα από κάθε προηγούμενο μεγάλο τουρνουά που έχει συμμετάσχει.

Μην έχοντας άλλη επιλογή και τίποτα να χάσει, η ομάδα του Σίλχαβι μπήκε «αφιονισμένη» στο δεύτερο ημίχρονο, «στρίμωξε» τους Δανούς, κι αφού στο τρίλεπτο 46΄- 48΄ είχε ισάριθμες χαμένες ευκαιρίες με τους Κρμέντσικ, Μπαράκ και Σικ, στο επόμενο λεπτό (49΄) ο Σικ έκανε άψογο τελείωμα στο πέρασμα του Τσούφαλ μειώνοντας σε 1-2 με το πέμπτο τέρμα του στη διοργάνωση και φτάνοντας στην πρώτη θέση των σκόρερ τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Οι Τσέχοι συνέχισαν την πίεση αλλά η είσοδος των Νόργκααρντ και Πόουλσεν εξισορρόπησε την κατάσταση κι επέτρεψε στη Δανία να κρατήσει μπάλα και να ξαναβγεί στην επίθεση, χάνοντας ευκαιρίες με τον άσο της Λειψίας στο 62΄ και 69΄.

Στο 78΄ νέο σουτ του Πόουλσεν έβγαλε εντυπωσιακά ο Βάτσλικ και στο 82΄, από ασίστ του Πόουλσεν, ο Μέλε έχασε την ευκαιρία να «σβήσει» το παιχνίδι, καθώς νικήθηκε στο τετ α τετ από τον Βάτσλικ, κι ενώ δίπλα περίμενε μόνος ο Μπρέθγουεϊτ.

Διαιτητής: Μπιορν Κάιπερς (Ολλανδία)

Κίτρινες: Κρμέντσικ, Κάλας

Οι συνθέσεις:

ΤΣΕΧΙΑ (Γιάροσλαβ Σίλχαβι): Βάτσλικ, Τσούφαλ, Τσέλουστκα (65΄ Μπράμπετς), Κάλας, Μπόριλ, Χόλες (46΄ Γιάνκτο), Σούτσεκ, Μάσοπουστ (46΄ Κρμέντσικ), Μπάρακ, Σέβτσικ (80΄ Νταρίντα), Σικ (80΄ Βύντρα).

ΔΑΝΙΑ (Κάσπερ Χιούλμαντ): Σμάιχελ, Κρίστενσεν (81΄ Άντερσεν), Κιάερ, Βέστεργκααρντ, Στρίγκερ Λάρσεν (71΄ Βας), Χόιμπιεργκ, Ντιλέινι (82΄ Ματίας Γένσεν), Μέλε, Μπρέθγουεϊτ, Ντόλμπεργκ (59΄ Πόουλσεν), Ντάμσγκααρντ (60΄ Νόργκααρντ).