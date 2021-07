Κόσμος

Ισπανία: τρένο “έλιωσε” αυτοκίνητο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τρεις νεκροί από το τρομακτικό τροχαίο με νεκρούς όλους τους επιβαίνοντες του οχήματος.

Τρεις γυναίκες κι ένας άνδρας σκοτώθηκαν όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν παρασύρθηκε από διερχόμενο τρένο, στην Ισπανία.

Το δυστύχημα συνέβη στο Αλικάντε, όταν το αυτοκίνητο πέρασε τις γραμμές του τρένου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν τα ισπανικά Μέσα, το αυτοκίνητο πέρασε από σημείο όπου υπήρχαν μπάρες, όμως πέρασε λίγο προτού κατέβουν κι ενώ το τρένο ήταν πολύ κοντά.

Αποτέλεσμα ήταν το τρένο να παρασύρει το όχημα επί ένα χιλιόμετρο πριν ο μηχανοδηγός καταφέρει να το σταματήσει.

Το τρένο είχε ξεκινήσει από τη Βαρκελώνη και είχε προορισμό τη νοτιοανατολική Ισπανία.

Οι επιβαίνοντες στο όχημα ήταν συγγενείς. Κανένας από τους επιβάτες του τρένου δεν χτύπησε, όμως, μία γυναίκα επιβάτης έπαθε κρίση πανικού.

Ειδήσεις σήμερα:

Γλυκά Νερά: οι γονείς της Καρολάιν ξεσπούν για τον συζυγοκτόνο (βίντεο)

Αθηνών - Κορίνθου: Έκανε αναστροφή στην Εθνική και προκάλεσε τρομακτικό τροχαίο (εικόνες)

Euro 2020: Η Δανία στους “4” με νίκη επί της Τσεχίας (βίντεο)