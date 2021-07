Αθλητικά

Έρικσεν: Η πρώτη φωτογραφία μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο (εικόνες)

Ο Δανός παίκτης φαίνεται να έχει αφήσει πίσω τον «εφιάλτη» και ένας μικρός θαυμαστής του φαίνεται ο ευτυχέστερος άνθρωπος στον κόσμο.

Υγιής φαίνεται ο Κρίστιαν Έρικσεν στην πρώτη φωτογραφία του σε δημόσιο χώρο μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Ο Δανός, που έγινε το πρόσωπο του Euro 2020, μετά την κατάρρευσή του στην πρεμιέρα, στον αγώνα με τη Φινλανδία, σώθηκε χάρη στον απινιδωτή και τις προσπάθειες των γιατρών.

Ο Έρικσεν φαίνεται χαμογελαστός – σαν να είχε προβλέψει την πρόκριση της ομάδας του στους «4» - ποζάροντας δίπλα στο μικρό θαυμαστή του.

Μετά τη σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του, έχει απομονωθεί και ζει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Όμως, ο 11χρονος θαυμαστής του τον εντόπισε στην παραλία Tisvilde, έξω από την Κοπεγχάγη κι ο Έρικσεν δεν του χάλασε το χατίρι και φωτογραφήθηκε μαζί του, με την εικόνα τους να κάνει το γύρο του κόσμου.

«Ήμουν νευρικός και δεν μπορούσα να μιλήσω, αλλά όταν του ζήτησε δεν αρνήθηκε. Φαινόταν υγιής και φρέσκος, ήταν πολύ ωραίο να τον βλέπεις» είπε ο 11χρονος στην ΒΤ και στην ανάρτησή του έγραψε «Είμαι τυχερός, βρίσκομαι με τον πιο διάσημο άνδρα στον κόσμο».

Ο Έρικσεν βρισκόταν στην παραλία με τη σύντροφό του.

