Κόσμος

Κατάρρευση κτηρίου στο Μαϊάμι: γκρεμίζουν άρον - άρον το “φονικό κουφάρι”

Γιατί οι Αρχές αποφάσισαν να γίνει επειγόντως η κατεδάφιση, ενώ τριψήφιος αριθμός ενοίκων ακόμη αγνοείται. Δεκάδες έχουν ανασυρθεί νεκροί.

Η κατεδάφιση του τμήματος του κτηρίου που παραμένει όρθιο, μετά από την κατάρρευση μεγάλου μέρους του συγκροτήματος διαμερισμάτων κοντά στο Μαϊάμι Μπιτς θα γίνει ενδεχομένως και την Κυριακή, σε μία προσπάθεια να γκρεμιστεί η ασταθής κατασκευή πριν από την έλευση της τροπικής καταιγίδας «Ελσα» στην Φλόριντα.

Δύο σοροί ανασύρθηκαν το πρωί και ακόμη δύο νεκροί ανασύρθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου (ώρα Ελλάδας) από τα ερείπια του 12ώροφου Champlain Towers South, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, ανεβάζοντας στους 24 τον επίσημο απολογισμό των νεκρών, ενώ 124 άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται.

Τα συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες στον τόπο της καταστροφής εδώ και περισσότερο από μία εβδομάδα.

Ο αρχηγός της Πυροσβεστικής του Μαϊάμι δήλωσε ότι η κατεδάφιση του υπόλοιπου κτιρίου πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατόν διότι η τροπική καταιγίδα Ελσα προβλέπεται να χτυπήσει την Φλόριντα την Δευτέρα.

Η δήμαρχος της Κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ Ντανιέλα Λεβίν Κάβα δήλωσε ότι οι οικογένειες των θυμάτων ενημερώθηκαν για την προοπτική αυτή και «κατανοούν».

Οι ανησυχίες για την επικινδυνότητα του τμήματος του συγκροτήματος που παραμένει όρθιο διέκοψαν τις επιχειρήσεις έρευνας για το μεγαλύτερο μέρος της Πέμπτης.

Κανένας επιζών δεν έχει ανασυρθεί από τα ερείπια μετά τις πρώτες ώρες της καταστροφής στις 24 Ιουνίου.