Αθλητικά

Euro 2020: Αγγλία - Δανία για μια θέση στον τελικό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Αγγλία κέρδισε την Ουκρανία και θα διεκδικήσει το "εισιτήριο" για τον τελικό του Γουέμπλεϊ

Αγγλία - Δανία ειναι το δεύτερο ζευγάρι των ημιτελικών του Euro 2020, μετά την νίκη των Αγγλων επί της Ουκρανίας με 4-0.

Νωρίτερα η Δανία πέρασε στους "4", κερδίζοντας την Τσεχία.

Η Αγγλία πέτυχε τον απόλυτο αιφνιδιασμό απέναντι στην Ουκρανία, «σκοτώνοντας» την ομάδα του Άντρι Σεφτσένκο στο λυκαυγές κάθε ημιχρόνου και δημιουργώντας από νωρίς τη βάση επί της οποίας στήριξε την πρόκριση στους ημιτελικούς του EURO 2020, οι οποίοι, όπως και ο τελικός, θα φιλοξενηθούν στο Γουέμπλεϊ.

Τα «τρία λιοντάρια» συνέτριψαν τους Ουκρανούς με 4-0 στο «Ολίμπικο» της Ρώμης χάρη στα γκολ των Χάρι Κέιν (4΄, 50΄), Χάρι Μαγκουάιρ (46΄), Τζόρνταν Χέντερσον (63΄) και θα παίξουν στις 7 Ιουλίου με τη Δανία στο μεγαλοπρεπές γήπεδο του Λονδίνου, για μια θέση στον τελικό της 11ης Ιουλίου.

Ταυτόχρονα, το συγκρότημα του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ φτάνει για τρίτη φορά στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, μετά το 1968 στην Ιταλία όπου η Αγγλία ήταν τρίτη νικώντας με 2-0 τη Σοβιετική Ένωση και το 1996, στο τουρνουά που διοργάνωσε η ίδια και στο οποίο μοιράστηκε την τρίτη θέση με την Γαλλία.

Το «πάρτι» στη Ρώμη ξεκίνησε μόλις στο 4ο λεπτό για τους τυπικά φιλοξενούμενους Εγγλέζους, με τον Στέρλινγκ να σερβίρει (την ασίστ) και τον Κέιν να παραδίδει το... πακέτο (γκολ) στον Μπούστσαν. Συγκεκριμένα, το γκολ του σέντερ φορ της Τότεναμ σημειώθηκε μόλις στο 3:32 από την έναρξη, είναι δε το γρηγορότερό τους στη διοργάνωση από το 2004 και το παιχνίδι απέναντι στην Πορτογαλία, όταν ο Μάικλ Όουεν είχε σκοράρει στα 2:25.

Οι Ουκρανοί προσπάθησαν να ισορροπήσουν, είχαν κάποιες καλές προσπάθειες αλλά σε κάθε επιτάχυνσή του ο Στέρλινγκ εξέθετε την άμυνά τους, που ωστόσο κράτησε ως το τέλος του ημιχρόνου. Το δεύτερο μισό, όμως, ήταν εφιαλτικό για την ομάδα του Σεφτσένκο, που δέχθηκε δύο γκολ στα πρώτα τέσσερα λεπτά του, ενώ στο 60΄ το σκορ ήταν 4-0 και το παιχνίδι είχε τελειώσει.

Στο 46ο λεπτό λοιπόν, ο Κέιν κέρδισε φάουλ, το εκτέλεσε ωραία ο Σο και ο Μαγκουάιρ πήρε «παραμάζωμα» τους Ουκρανούς και με καρφωτή κεφαλιά διπλαίασε, για να γίνει το 3-0 στο 49΄: στο σημείο εκείνο ο Στέρλινγκ βρήκε με τακουνάκι τον Σο, που σέντραρε και ο Κέιν με κεφαλιά πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Μπούστσαν, για να σημειώσει το τρίτο τέρμα του στο EURO 2020.

Ταυτόχρονα, ο σπουδαίος επιθετικός της Τότεναμ και της Εθνικής ομάδας έφτασε τον Άλαν Σίρερ στα 9 γκολ σε μεγάλες διοργανώσεις και τώρα καταδιώκει τον Γκάρι Λίνεκερ, που με 10 τέρματα είναι ο πρώτος σκόρερ της Αγγλίας σε αυτή τη στατιστική λίστα.

Τα «τρία λιοντάρια» έκαναν ό,τι ήθελαν πια στο χορτάρι του «Ολίμπικο» και κάπως έτσι, στο 63ο λεπτό και σε εκτέλεση κόρνερ από δεξιά ο Χέντερσον τιμώρησε την αντίπαλη άμυνα που έμεινε καθηλωμένη στο έδαφος και με κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Ταυτόχρονα, διατηρώντας το «μηδέν» παθητικό για πέντε συνεχείς αγώνες στην τελική φάση της μεγάλης αυτής διοργάνωσης ισοφάρισαν το ρεκόρ που κατείχε η Εθνική Ιταλίας, από το Παγκόσμιο Κύπελλο το 1990.

Διαιτητής: Φέλιξ Μπριχ (Γερμανία)

Οι συνθέσεις:

ΟΥΚΡΑΝΙΑ (Άντρι Σεφτσένκο): Μπούστσαν, Ζαμπάρνι, Κριβτσόφ (36΄ Τσιγκάνκοφ), Ματβιγένκο, Καραβάεφ, Σίντορτσουκ (64΄ Μακαρένκο), Σαπαρένκο, Ζιντσένκο, Μικολένκο, Γιαρμολένκο, Γιάρεμτσουκ.

ΑΓΓΛΙΑ (Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ): Πίκφορντ, Γουόκερ, Στόουνς, Μαγκουάιρ, Σο (65΄ Τρίπιερ), Φίλιπς (65΄ Μπέλινγχαμ), Ράις (57΄ Χέντερσον), Σάντσο, Μάουντ, Στέρλινγκ (65΄ Ράσφορντ), Κέιν (73΄ Κάλβερτ-Λιούιν).

Ειδήσεις σήμερα:

Κατάρρευση κτηρίου στο Μαϊάμι: γκρεμίζουν άρον - άρον το “φονικό κουφάρι”

Γλυκά Νερά: οι γονείς της Καρολάιν ξεσπούν για τον συζυγοκτόνο (βίντεο)

Αθηνών - Κορίνθου: Έκανε αναστροφή στην Εθνική και προκάλεσε τρομακτικό τροχαίο (εικόνες)