Προολυμπιακό Τουρνουά: Η Ελλάδα στον τελικό με νίκη επί της Τουρκίας

Πανηγυρική νίκη της Εθνικής Ελλάδος επί της Τουρκίας, με ανατροπή στα ημιτελικά.

Η άμυνα βοήθησε την Εθνική Ανδρών να βγει από τον «λήθαργο» της πρώτης περιόδου, να πετύχει μία σπουδαία ανατροπή και να πάρει πανηγυρική πρόκριση για τον μεγάλο τελικό του Προολυμπιακού Τουρνουά του Καναδά, όπου θα αντιμετωπίσει την Τσεχία (5/7, 02:05) στην τελευταία «στάση» πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επικράτησε με 81-63 της Τουρκίας στα ημιτελικά και πλέον καλείται να διαψεύσει την αρνητική παράδοση που το θέλει να χάνει το τρένο της πρόκρισης για το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη, μέσω των Προολυμπιακών Τουρνουά (σε 11 τουρνουά έχει πάρει το «εισιτήριο» για τους Ολυμπιακούς Αγώνες μόνο σε αυτό που είχε πραγματοποιηθεί το 2008 στην Αθήνα).

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης (14π.) σάλπισε στη δεύτερη περίοδο την αντεπίθεση, με τους Νικ Καλάθη (18π., 6ασ.) και Κώστα Σλούκα (15π., 9ασ.) να ανταποκρίνονται στην επανάληψη και να οδηγούν εκ του ασφαλούς την Εθνική στο θρίαμβο, έχοντας επιστρέψει από το -14 του πρώτου δεκαλέπτου (22-8). Άξιοι συμπαραστάτες τους στο δεύτερο ημίχρονο οι κυρίαρχοι της ρακέτας, Γιώργος Παπαγιάννης (14π., 13ρ.) και Ντίνος Μήτογλου (10π., 12ρ.). Ωστόσο, κλειδί της επιτυχίας ήταν αναμφίβολα η άμυνα της ελληνικής ομάδας, η οποία ενεργοποιήθηκε στη δεύτερη περίοδο, αποσυντονίζοντας το παιχνίδι των αντιπάλων.

Από την Τουρκία ξεχώρισε ο σούτινγκ γκαρντ των Φιλαδέλφεια 76ερς, Φουρκάν Κορκμάζ, με 20 πόντους

Τα δεκάλεπτα: 22-8, 34-27, 47-51, 63-81

Με την Εθνική Ανδρών να... δεινοπαθεί σε άμυνα και επίθεση, η Τουρκία αιφνιδίασε το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στο πρώτο δεκάλεπτο, με το 22-8 να... κολακεύει τη «γαλανόευκη», που δεν μπορούσε να ανοίξει τους διαδρόμους προς το αντίπαλο καλάθι, ενώ αδυνατούσε να βρει το μακρινό σουτ. Ωστόσο, στη δεύτερη περίοδο η Εθνική βρήκε ρυθμό μέσα από την άμυνα της και με τον Λαρεντζάκη να αφυπνίζει την ομάδα από τα 6.75, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα απάντησε με επιμέρους σκορ 3-11 και στο 14΄ μείωσε σε 25-19. Ωστόσο, η έλλειψη διάρκειας στην επίθεση δεν του επέτρεψε να πλησιάσει ακόμα περισσότερο, παίρνοντας το δρόμο προς τα αποδυτήρια στο -7 (34-27).

Στην τρίτη περίοδο, με τον Σλούκα να «συνδέεται» από τα 6.75 με το... καλημέρα, τον Παπαγιάννη να βγάζει τα πικ εν ρολ, τον Μήτογλου να ευστοχεί στο πρώτο του τρίποντο και την άμυνα να «αιχμαλωτίζει» την Τουρκία, η Εθνική μπήκε με σερί 10-0 (!) για το προσπέρασμα στο 23΄ (34-37). Χωρίς να χάσει τη συγκέντρωση της, μάλιστα, η «γαλανόλευκη» ξέφυγε στο 28΄ για πρώτη φορά με +10 (49-39). Ωστόσο, η Τουρκία απάντησε με πιεστική άμυνα, οδήγησε σε διαδοχικά λάθη την Εθνική και με επιμέρους σκορ 2-8 μείωσε σε 47-51 στο 30΄. Η πίεση αυξήθηκε στο τέταρτο δεκάλεπτο και η Τουρκία έφτασε μία ανάσα από την ανατροπή... Ωστόσο, στα τελευταία λεπτά μίλησε η εμπειρία των Σλούκα και Καλάθη, οι οποίοι κυριάρχησαν σε εκτέλεση και δημιουργία, γράφοντας στο 36΄ το +11 (66-55) και υποχρεώνοντας τους Τούρκους σε... παράδοση.

Οι συνθέσεις:

ΤΟΥΡΚΙΑ (Ενέ): Οσμάν 4, Ιλιασόβα 6 (2), Κορκμάζ 20 (4), Μαχμούτογλου 7 (1), Οζντεμίρογλου 2, Σανλί 2, Σενγκούν 12, Τουντσέρ 8 (2), Γουρτσεβέν 2

ΕΛΛΑΔΑ (Πιτίνο): Αντετοκούνμπο 2, Καλάθης 18 (1), Χρυσικόπουλος, Γιαννόπουλος 4 (1), Κασελάκης 2, Κατσίβελης, Καββαδάς 2, Λαρεντζάκης 14 (2), Μήτογλου 10 (2), Παπαγιάννης 14, Σλούκας 15 (2)