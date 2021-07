Κόσμος

Κατολίσθηση στην Ιαπωνία: Μάχη με το χρόνο στα συντρίμμια

Υπό καταρρακτώδη βροχή πραγματοποιούνται οι έρευνες για τους αγνοούμενους μετά τη φονική κατολίσθηση.

Ιάπωνες διασώστες ξεκίνησαν από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα εν μέσω βροχόπτωσης να αναζητούν ανθρώπους που αγνοούνται μετά τις κατολισθήσεις που προκάλεσαν καταρρακτώδεις βροχές στην παραλιακή πόλη Ατάμι στα κεντρικά της χώρας.

Ένας αξιωματούχος δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «ο αριθμός των νεκρών παρέμεινε αμετάβλητος στους δύο».

«Δέκα άνθρωποι διασώθηκαν, αλλά περίπου 20 άλλοι εξακολουθούν να αγνοούνται», είπε.

«Ξαναξεκινήσαμε τις επιχειρήσεις διάσωσης νωρίς το πρωί με περίπου 1.000 διασώστες, συμπεριλαμβανομένων 140 στρατιωτών. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να εντοπίσουμε επιζώντες όσο το δυνατόν γρηγορότερα, διεξάγοντας τις επιχειρήσεις πολύ προσεκτικά καθώς οι βροχοπτώσεις συνεχίζονται», συμπλήρωσε.

Χθες διασώστες ανέβαιναν σε σπασμένες στέγες και έψαχναν για επιζώντες σε αυτοκίνητα που είχαν πέσει πάνω σε κτίρια που είχαν μισο-βυθιστεί στις λάσπες, σε αυτή την παραθεριστική πόλη 90 χλμ νοτιοδυτικά του Τόκιο, που είναι γνωστή για τις ιαματικές της πηγές.

