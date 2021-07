Αθλητικά

Οι Bucks στον τελικό του NBA

Για πρώτη φορά μετά το 1974 οι Bucks πέρασαν στον τελικό, νικώντας τους Χοκς και με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στον πάγκο.

Οι Μιλγουόκι Μπακς δεν ξέρουν αν θα έχουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για τη συνέχεια, αλλά σίγουρα ξέρουν πού πηγαίνουν.

Για πρώτη φορά από το 1974, έφτασαν στους τελικούς του ΝΒΑ.

Με τον Έλληνα σούπερ σταρ να μένει εκτός για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι , με τραυματισμό στο γόνατο, οι Μπάκς έχοντας 59 πόντους από τους Μίντλετον και Χόλιντεϊ, νίκησαν με 118-107 στην Ατλάντα, ολοκληρώνοντας με 4-2 την σειρά των τελικών της Ανατολής απέναντι στους Χοκς.

Έτσι η ομάδα του Μιλγουόκι κέρδισε το δικαίωμα να μονομαχήσει με τους πρωταθλητές της Δύσης, Φοίνιξ Σανς σε μία σειρά που θα ξεκινήσει τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Αριζόνα.

Ο Κρις Μίντλετον, που συνολικά σημείωσε 32 πόντους, έβαλε τους 23 από τους 44 πόντους των Μπακς στην τρίτη περίοδο,. Με 27 πόντους ακολούθησε από κοντά ο Τζρου Χόλιντεϊ.

Για τους Χοκς από 14 πόντους είχαν Καπέλα, Μπογκντάνοβιτς και Γιανγκ.

Για να προκριθούν στους τελικούς και να διεκδικήσουν το δεύτερο πρωτάθλημα της ιστορίας τους μετά από μισό αιώνα, οι Μπακς απέκλεισαν ους Μαϊάμι Χιτ (4-0), Μπρούκλιν Νετς (4-3) και τους Χοκς (4-2).

