Copa America – Αργεντινή: Στα ημιτελικά με υπογραφή Μέσι

Ένα γκολ και δυο ασίστ από τον Μέσι ήταν που έθεσαν τον Ισημερινό εκτός Copa America και την Αργεντινή στα ημιτελικά.

Ο Λιονέλ Μέσι σημείωσε ένα γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ στις καθυστερήσεις (90+2) και έδωσε δύο ασίστ καθώς η Αργεντινή νίκησε με 3-0 τον Ισημερινό , εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον ημιτελικό του Copa America, όπου θα αντιμετωπίσει την Κολομβία.

Ο Μέσι έχασε μεγάλη ευκαιρία νωρίς στο πρώτο ημίχρονο, αλλά ήταν εκείνος που «σέρβιρε» στον Ροντρίγο Ντε Πάολ πέντε λεπτά πριν τελειώσει το ημίχρονο και έπειτα έκανε το ίδιο για τον Λαουτάτο Μαρτίνες, πέντε λεπτά από το τέλος.

Στη συνέχεια (89'), ενώ ο διαιτητής έδειξε αρχικά πέναλτι όταν ο Χινσάπιε ανέτρεψε τον Ντι Μαρία, το VAR υπέδειξε ότι η παράβαση έγινε λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή.

Ο Μέσι ανέλαβε στις καθυστερήσεις την εκτέλεση και διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα (3-0).

Η Αργεντινή θα αντιμετωπίσει την Κολομβία , που κέρδισε νωρίτερα 4-2 στα πέναλτι (0-0 στα 90’) την Ουρουγουάη. Στον έτερο-πρώτο- ημιτελικό του Copa America , η Βραζιλία θα παίξει με το Περού.

